Анастасия Самбурская раскрыла «интимные подробности» коллеги по шоу: «Эта ведущая стала никому ненужной»

Сегодня утром новая ведущая программы «Ревизорро» Анастасия Самбурская разразилась разоблачительным постом. Женщина рассказала об «одной своей знакомой» с дурным характером и большими амбициями и обвинила ее во лжи.

«Начинаем утро с хороших новостей. Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Все зависит от того, как сработает КОМАНДА, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент. Потом эта ведущая стала никому ненужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском и придумала себе диагноз, который запрещал летать в «горячие точки», но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца. Позвонила в известную газету сама и спросила, почему мол не интересуются ее жизнью, а в газете сказали, извините, но вы не интересны, у вас нулевой рейтинг. Телеведущая смекнула, что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу, которое после ее ухода, не провалилось, а продолжило существовать в новом формате и более успешно, чем на закате карьеры старой телеведущей. Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук, на котором сидишь, ибо мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать все чаще (ведь новой телеведущей так много забавного рассказали, теперь она только и ждет удобного случая, чтобы рассказать следующую «интимную» подробность неадекватного поведения) а под сраку лет остаться без работы и потерять последние крупицы уважения, это большая беда. Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием. Тут и сказки конец», — написала она.

Имени «знакомой» звезда не назвала, возможность оставлять комментарии под записью ограничила. Но упоминание «победоносно нанайденной гнилой капусты» намекает на то, что речь идет о ее коллеге.

А вы догадались, о ком речь?

Фото: instagram