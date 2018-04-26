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Более 9,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружено в Подмосковье
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Более 9,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружено в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подпольный склад алкоголя ликвидирован в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
«24 апреля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по городскому округу Чехов проведены контрольные мероприятия на территории Чеховского района. В ходе проверки помещений в дер. Манушкино пресечен оборот алкогольной продукции, с нанесенными поддельными федеральными специальными марками. Обнаружено более 9,5 тыс. бутылок алкоголя различных видов и наименований», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время вся алкогольная продукция арестована и изъята. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.
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