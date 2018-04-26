Более 9,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружено в Подмосковье

Подпольный склад алкоголя ликвидирован в Чеховском районе Подмосковья . Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

«24 апреля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по городскому округу Чехов проведены контрольные мероприятия на территории Чеховского района. В ходе проверки помещений в дер. Манушкино пресечен оборот алкогольной продукции, с нанесенными поддельными федеральными специальными марками. Обнаружено более 9,5 тыс. бутылок алкоголя различных видов и наименований», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время вся алкогольная продукция арестована и изъята. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.