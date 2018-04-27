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В Омской области паводок подтопил Большереченский зоопарк
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В Омской области паводок подтопил Большереченский зоопарк 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Река Большая, в пойме которой расположен зоопарк, вышла из берегов и теперь подступает к вальерам с животными.
«Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха. Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс», — рассказала ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова.
По словам Болотовой, учреждение продолжает работать в штатном режиме, и пока животным ничего не угрожает. Сотрудники надеются, что вода серьёзно не поднимется, однако готовятся к худшему.
Отметим, что медведи — единственные животные, которых представители парка не могут переселить, для них нет других подходящих клеток. Поэтому в прошлом году для них делали специальные помосты, на которых животные могли отдохнуть.
Напомним, что в Большереченском зоопарке содержится более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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