В Омской области паводок подтопил Большереченский зоопарк

Река Большая, в пойме которой расположен зоопарк, вышла из берегов и теперь подступает к вальерам с животными.

«Река в этом году намного раньше вышла из берегов и уже зашла на территорию зоопарка. Пока вода дошла только до вольера белой медведицы, но никакой угрозы ее здоровью нет. У нее и так большой бассейн и есть специальная возвышенность для отдыха. Очень не хотелось бы переселять животных — для них это большой стресс», — рассказала ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова

По словам Болотовой, учреждение продолжает работать в штатном режиме, и пока животным ничего не угрожает. Сотрудники надеются, что вода серьёзно не поднимется, однако готовятся к худшему.

Отметим, что медведи — единственные животные, которых представители парка не могут переселить, для них нет других подходящих клеток. Поэтому в прошлом году для них делали специальные помосты, на которых животные могли отдохнуть.