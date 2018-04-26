Скидка на страну. Сколько стоит человеческая жизнь в России

Жизнь — это не классический рыночный товар, и всякие попытки развить коммерческую деятельность на этой поляне пресекаются обществом и правоохранительными органами показательно жестко. Торговля рабами для труда на тяжелых производствах, рабынями для притонов, человеческими органами, заказными смертями, детьми справедливо считается табу в цивилизованном мире.

У пресечения торговли людьми есть и вполне рациональные основания. Принудительный труд приводит к накоплению общественных конфликтов, и он, как известно с древности, экономически невыгоден, так как несвобода убивает инициативу и мотивацию.

Стоимость человеческой жизни сегодня — это не цена раба или заказного убийства, а достойное и достаточное возмещение морального и материального ущерба семьям погибших на транспорте, производстве, в природных катастрофах или же при исполнении служебных обязанностей.

Это условная экономическая величина, которую можно использовать по прямому назначению — для определения размера возмещений семьям погибших. Или же для целей технико-экономического планирования — оптимизации мер безопасности при проектировании промышленных объектов, автомобилей, самолетов и прочей техники, для формирования бюджетов и для многих иных социальных целей.

В этой связи основной вопрос — а как определить эту самую стоимость жизни, расходы предприятий или бюджетов на цели компенсации морального и материального ущерба семьям погибших? Как оценить материальный и, самое главное, моральный ущерб?

С материальным ущербом все довольно просто. Если говорить об обществе в целом, он представляет собой потерянную часть ВВП, и посчитать его несложно. Применительно к домохозяйству материальный ущерб — это незаработанный доход погибшего и сумма неденежного вклада в ведение хозяйства, который после его (или ее) гибели надо будет замещать оплаченными услугами, купленными на рынке. Например, придется привлекать рабочих для ремонта квартиры или нанимать няню для ребенка. Оценка материального ущерба из-за гибели молодого человека, которую мы делали недавно для одного судебного дела, составила 27,5 млн рублей для страны в целом и 10,2 млн для его семьи (в ценах 2017 года). Кстати, по этому делу суд пожадничал, решил, что 10 млн — для родственников много будет и присудил семье погибшего выплату в 2,5 млн рублей.

С моральным ущербом ситуация другая. В целом определение материального эквивалента моральных страданий — это крайне непростая задача. Надо найти размер суммы, получение и расходование которой принесет радость в достаточном объеме, чтобы компенсировать страдания от потери близкого. В этой связи в практике выплаты возмещений ущерб, как правило, не делится на моральный и материальный. Вместо этого определяется единая сумма компенсации, покрывающая все виды потерь сразу.

Оценка жизни

Для оценки человеческой жизни можно использовать разные данные. Берем, например, зарплаты обычных рабочих и тех, кто занят на опасных производствах. Смотрим надбавку к зарплате за опасные условия, определяем годовой дополнительный риск смерти, делим одно на другое — и вот вам стоимость человеческой жизни.

Ту же операцию можно проделать с автомобилями: берем две машины с примерно одинаковыми техническими характеристиками, но различающиеся по уровню безопасности. Рассчитываем прибавку в стоимости безопасной машины по сравнению с обычной, делим ее на снижение риска погибнуть на дороге — и вот готова еще одна оценка стоимости жизни.

Можно посмотреть на решения судов, какие компенсации присуждают в России родственникам погибших. И тут мы увидим громадный разброс: от 15 млн — рекордная и, к сожалению, единичная выплата в связи со смертью ребенка из-за врачебной ошибки — и до 100 000 рублей или даже менее того. При этом микроскопических выплат, к сожалению, очень много. Для российских судов моральный и материальный вред — субстанция туманная, которая исследованию не поддается. Соответственно, и компенсировать его в реальном размере не требуется.

Есть еще один способ посчитать стоимость жизни — спросить самих россиян, во что они оценивают справедливую и достаточную компенсацию ущерба семьям погибших. Наши исследования показали, что россияне считают, будто ущерб от гибели человека можно возместить при помощи суммы в 5,5 млн рублей. Кстати, примерно столько же сейчас выплачивают семьям военных, по разным причинам умерших на службе.

Очевидно, что участники социологических исследований, по результатам которых и определено возмещение в 5,5 млн рублей, скорее всего ориентируются на максимально возможную сумму, которая им нужна «для счастья» и которую они могут представить в своих руках — около $100 000. При этом людей особо не волнует, в какой степени эти 5,5 млн рублей в реальности лечат страдания семьи погибшего.

Где дороже

Для оценки суммы, которая нужна для полного возмещения морального и материального ущерба, мы придумали и воплотили в жизнь хитрый план. Как мы уже говорили выше, главная задача выплаты — компенсировать моральные и материальные страдания семьи и друзей, вызванные преждевременной гибелью близкого человека. Для этого берем данные по странам мира по продолжительности жизни, уровню дохода и доле жителей страны, довольных собственным существованием. И смотрим, какой уровень дополнительного душевого дохода необходим для того, чтобы компенсировать более низкую продолжительность жизни, и, соответственно, привести долю довольных жизнью к целевому показателю более благополучных государств. Этот подход приводит нас к оценке стоимости человеческой жизни по миру в целом в размере $2,1 млн Аналогичный расчет можно проделать для России на региональной статистике. Расчеты показали, что стоимость жизни в нашей стране составляет от 40 до 75 млн рублей — в зависимости от того, на каких данных считать (объем недополученного ВВП из-за гибели человека, оценки морального и материального ущерба семьями погибших). То есть максимум немногим более $1 млн за все про все, с учетом полной компенсации и морального, и материального ущерба. Примечательно, что если мы вернемся во времена «Русской правды» XI века, в которой были четко прописаны размеры выплат за убийство, освобождавшие виновного от наказания, то увидим, что за последнюю тысячу лет в части стоимости человеческой жизни в России мало что поменялось

Интервал штрафов тогда колебался от 5 до 80 гривен, в зависимости от социального статуса погибшего. На нынешние деньги это примерно в 0,8—13 млн рублей — это очень современные цифры. Это наводит на грусть и размышления о том, сколько всего еще надо сделать на пути к счастью. Для справки: в странах Западной и Центральной Европы компенсации за гибель человека на производстве, транспорте или при исполнении служебных обязанностей начинаются, как правило, от $1 млн и составляют в среднем $2 — 2,5 млн В России разброс гораздо больше — от 1 до 5,5 млн, но в рублях.

Итак, жизнь россиян действительно недорога, и по факту возмещений, и по максимуму. А все почему? Потому что мы пока не готовы сообща бороться за ее подорожание. России нужен монопольный сговор населения в части размера возмещений в связи с гибелью человека — не меньше 50 млн рублей и точка, и никакого ФАСа. И когда дешевой жизни на рынке не останется, ее уровень пойдет вверх и жить станет лучше.