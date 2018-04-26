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Китай подготовил США жёсткий ответ
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Китай подготовил США жёсткий ответ 

News.ru 14 минут назад
Китай заявил, что уже подготовил план ответных мер на любые протекционистские и односторонние действия США. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает РИА Новости.
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