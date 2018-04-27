Исполняющий обязанности префекта ЮАО Людмила Концевая провела встречу с жителями Нагорного района

На мероприятии присутствовала заместитель префекта по вопросам строительства, реконструкции, землепользования и реновации жилищного фонда Любовь Финаева, которая рассказала собравшимся об итогах проделанной работы и предстоящих обновлениях.

— За последние годы в эксплуатацию ввели 12 дорожных объектов, в том числе Варшавское, Каширское шоссе, улица Подольских курсантов, Липецкая и Элеваторная улицы. Благодаря этому появилось быстрое сообщение между районами Бирюлево Западное и Восточное без выезда за Московскую кольцевую автодорогу, — отметила Любовь Финаева.

Она добавила, что в настоящее время в столице проходит программа по реконструкции кинотеатров. В Южном округе обновят восемь объектов. Работы планируют завершить до начала 2020 года. Также дала разъяснения жителям и о программе реновации. Так, в ЮАО в программу вошло 378 домов.

— Утвержден перечень с картой домов для переселения жителей. По округу выбраны 28 площадок для строительства. Этот перечень пополняется и дорабатывается, — подчеркнула Любовь Финаева. В настоящее время завершается строительство домов по программе реновации в Нагатинском Затоне.

После доклада Любови Финаевой выступила Людмила Концевая. Она ответила на интересующие жителей округа вопросы.