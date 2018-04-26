Татарский природоохранный прокурор назвал условие строительства домов рядом с МСЗ 

Татарский природоохранный прокурор Ильсур Гильмутдинов заявил об отсутствии ограничений на строительство домов рядом с мусоросжигательным заводом (МСЗ) под Казанью в случае, если проект пройдет все необходимые согласования. В то же время, прокурор говорит, что пока проект не был представлен. Он сделает окончательные выводы только после того, как поймет, какая именно технология будет использована предприятием. «Есть технология, которая позволяет размещать вблизи этих заводов жилые дома, детские садики и так далее. Такие примеры существуют, — говорит прокурор в беседе с »Татар-информ». — Но пока нет проекта, делать какие-то умозаключения неправильно». Гильмутдинов считает, что сама постановка вопроса реализации проекта была неверной. Сначала «кинули клич», не поняв технологию. А обсуждений по большому счету не было. «Надо сначала определиться, представить его на обсуждение, показать на примере, что там может быть», — резюмировал прокурор. Наконец, Ильсур Гильмутдинов считает, что авторы проекта должны на «пилоте» показать, как именно будет работать татарстанский МСЗ. Напомним, ранее стало известно, что проектную документацию татарстанского МСЗ подготовят в мае, госэкспертизу — в сентябре.