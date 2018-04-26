В Уфе заключённых отпустили побегать в парк

Двое осужденных из уфимской колонии-поселения при ИК-13 пробежали дистанцию 5 километров в парке лесоводов в рамках всемирного любительского спортивного движения parkrun.

Осуждённым в их выходной день в порядке поощрения разрешили выезд в город, за пределы исправительного учреждения. Однако при этом за ними осуществлялся постоянный надзор.

— Такие мероприятия показывают как можно с пользой и удовольствием провести свободное время, благоприятно влияют на морально-психологическое состояние осужденных, — говорит начальник отдела безопасности ИК-13 Айнур Рафиков, пробежавший parkrun вместе с со своими подопечными.

В ИК-13 любят спорт. Так, в 2016 году колония общего режима стала первым исправительным учреждением, где была проведена сдача норм ГТО осужденными.

Бесплатные забеги parkrun каждую неделю проходят в парках разных стран мира. Движение охватывает 19 государств. Организуют забег и фиксируют время сами участники на волонтерских началах.