В Уфе заключённых отпустили побегать в парк 

Двое осужденных из уфимской колонии-поселения при ИК-13 пробежали дистанцию 5 километров в парке лесоводов в рамках всемирного любительского спортивного движения parkrun.
Осуждённым в их выходной день в порядке поощрения разрешили выезд в город, за пределы исправительного учреждения. Однако при этом за ними осуществлялся постоянный надзор.
— Такие мероприятия показывают как можно с пользой и удовольствием провести свободное время, благоприятно влияют на морально-психологическое состояние осужденных, — говорит начальник отдела безопасности ИК-13 Айнур Рафиков, пробежавший parkrun вместе с со своими подопечными.
В ИК-13 любят спорт. Так, в 2016 году колония общего режима стала первым исправительным учреждением, где была проведена сдача норм ГТО осужденными.
Бесплатные забеги parkrun каждую неделю проходят в парках разных стран мира. Движение охватывает 19 государств. Организуют забег и фиксируют время сами участники на волонтерских началах.
ИК-13 считается одной из старейших колонией в республике. Остальные исправительные учреждения северной части Уфы — ИК-3 и ИК-9 в свое время возникли на ее базе. В ИК-13 производят мебель, строительные блоки, тротуарную плитку, металлическую тару.