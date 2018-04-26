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В Уфе заключённых отпустили побегать в парк
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В Уфе заключённых отпустили побегать в парк 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Двое осужденных из уфимской колонии-поселения при ИК-13 пробежали дистанцию 5 километров в парке лесоводов в рамках всемирного любительского спортивного движения parkrun.
Осуждённым в их выходной день в порядке поощрения разрешили выезд в город, за пределы исправительного учреждения. Однако при этом за ними осуществлялся постоянный надзор.
— Такие мероприятия показывают как можно с пользой и удовольствием провести свободное время, благоприятно влияют на морально-психологическое состояние осужденных, — говорит начальник отдела безопасности ИК-13 Айнур Рафиков, пробежавший parkrun вместе с со своими подопечными.
В ИК-13 любят спорт. Так, в 2016 году колония общего режима стала первым исправительным учреждением, где была проведена сдача норм ГТО осужденными.
Бесплатные забеги parkrun каждую неделю проходят в парках разных стран мира. Движение охватывает 19 государств. Организуют забег и фиксируют время сами участники на волонтерских началах.
ИК-13 считается одной из старейших колонией в республике. Остальные исправительные учреждения северной части Уфы — ИК-3 и ИК-9 в свое время возникли на ее базе. В ИК-13 производят мебель, строительные блоки, тротуарную плитку, металлическую тару.
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