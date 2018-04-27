В честь Дня Победы аэропорт «Домодедово» предоставит ветеранам бесплатное VIP‑обслуживание

С 4 по 12 мая в честь Дня Победы московский аэропорт «Домодедово» бесплатно обслужит ветеранов Великой Отечественной войны в VIP-залах, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Почетным гостям будут предоставлены комфортные условия пребывания, услуги регистрации и оформления багажа, сопровождение до борта воздушного судна по вылету и встреча по прилету, доставка комфортабельным транспортом», — говорится в материале.

Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение личности. Вместе с ветераном VIP-зал может посетить одно сопровождающее лицо.

Также аэропорт «Домодедово» предлагает сопровождение пассажиров с ограниченной подвижностью. Для получения услуги нужно обратиться по телефону в соответствующую службу воздушной гавани либо в диспетчерскую по прибытии. При себе необходимо иметь билет, посадочный талон, паспорт, удостоверение об инвалидности и посадочный талон.