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В честь Дня Победы аэропорт «Домодедово» предоставит ветеранам бесплатное VIP‑обслуживание
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В честь Дня Победы аэропорт «Домодедово» предоставит ветеранам бесплатное VIP‑обслуживание 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 4 по 12 мая в честь Дня Победы московский аэропорт «Домодедово» бесплатно обслужит ветеранов Великой Отечественной войны в VIP-залах, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Почетным гостям будут предоставлены комфортные условия пребывания, услуги регистрации и оформления багажа, сопровождение до борта воздушного судна по вылету и встреча по прилету, доставка комфортабельным транспортом», — говорится в материале.
Для получения услуги необходимо предъявить удостоверение личности. Вместе с ветераном VIP-зал может посетить одно сопровождающее лицо.
Также аэропорт «Домодедово» предлагает сопровождение пассажиров с ограниченной подвижностью. Для получения услуги нужно обратиться по телефону в соответствующую службу воздушной гавани либо в диспетчерскую по прибытии. При себе необходимо иметь билет, посадочный талон, паспорт, удостоверение об инвалидности и посадочный талон.
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