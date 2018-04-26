Поздравления Путина ветеранам Великой Отечественной войны доставят со 2 по 9 мая

Почтальоны доставят поздравления президента РФ Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, доставка пройдет со 2 по 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы « Почты России ».

«Со 2 по 9 мая 2018 года «Почта России» доставит ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 миллиона персональных поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время поздравления президента Российской Федерации уже поступили для доставки во все филиалы «Почты России», — отмечается в сообщении.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале». На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве , Героя Советского Союза А. И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию , группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим , а также салюта Победы в Москве.

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.

«При необходимости «Почта России» и Пенсионный фонд Российской Федерации будут выяснять новые адреса ветеранов с целью обеспечения доставки им писем в регионы страны. Сотрудники «Почты России» примут все возможные меры для вручения каждого персонального поздравления», — заключается в сообщении.

9 Мая — праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. С 1965 года это нерабочий праздничный день.