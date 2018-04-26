В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации «Спички»

Фотографию опубликовал на своей странице в Facebook известный в городе архитектор Александр Деринг

Оформлением кирпича занимался Мерей Кокорин под руководством Дмитрия Драченина. Кирпич будет готов после сушки и обжига. Как только проведут необходимые процедуры, Деринг предлагает отметить «праздник первого кирпича 21 века для „Спички“.

Между тем стало известно о проведении публичных слушаний по туркластеру, которые пройдут 29 мая по адресу: ул. Ползунова, 37. Начало в 11:00. Необходима предварительная запись.