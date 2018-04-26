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В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации «Спички»
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В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации «Спички» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Фотографию опубликовал на своей странице в Facebook известный в городе архитектор Александр Деринг.
Оформлением кирпича занимался Мерей Кокорин под руководством Дмитрия Драченина. Кирпич будет готов после сушки и обжига. Как только проведут необходимые процедуры, Деринг предлагает отметить «праздник первого кирпича 21 века для „Спички“.
Между тем стало известно о проведении публичных слушаний по туркластеру, которые пройдут 29 мая по адресу: ул. Ползунова, 37. Начало в 11:00. Необходима предварительная запись.
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