В трех районах Оренбуржья изъяли 211 кг мяса

Накануне Роспотребнадзор по Оренбургской области завершил проверки предприятий розничной торговли и общепита на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов.

Всего выявлено 122 нарушения санитарных правил, составлены 40 протоколов и вынесены штрафы на общую сумму в 479 тыс. рублей. В ходе проверок в районах сняты с реализации 95 партий мясной продукции объемом 211 кг.

«Обеспечение качества и безопасности мясных продуктов остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области», — подчеркнули в ведомстве.