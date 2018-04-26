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В трех районах Оренбуржья изъяли 211 кг мяса
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В трех районах Оренбуржья изъяли 211 кг мяса 

ProOren 1 час назад
Накануне Роспотребнадзор по Оренбургской области завершил проверки предприятий розничной торговли и общепита на территории Новоорского, Адамовского и Кваркенского районов.
Всего выявлено 122 нарушения санитарных правил, составлены 40 протоколов и вынесены штрафы на общую сумму в 479 тыс. рублей. В ходе проверок в районах сняты с реализации 95 партий мясной продукции объемом 211 кг.
«Обеспечение качества и безопасности мясных продуктов остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области», — подчеркнули в ведомстве.
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