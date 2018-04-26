В Югре утвердили сроки охоты на боровую и водоплавающую дичь в 2018 году

Общие сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь на территории Югры в 2018 году утверждены постановлением губернатора.

Согласно постановлению, с 4 по 13 мая сезон охоты продлится в южных зонах: Кондинский, Советский, Сургутский районы.

С 11 по 20 мая можно будет охотиться на угодьях, расположенных в южной и средней зоне: Советский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский и Нижневартовский районы.

С третьей пятницы мая (с 18 по 27 мая) сезон охоты начнется в северной части округа: Белоярский и Берёзовский районы.

Отметим, что территории некоторых районов округа расположились сразу в двух или всех трёх зонах, например: Ханты-Мансийский, Советский, Нижневартовский и Сургутский — расположились во всех трёх зонах, а Нефтеюганский в двух (средней и южной).

В период охотничьего сезона разрешено добывать в день по 3 селезня, 1 гуся, 5 куликов. За сезон можно добыть одного самца глухаря, 2 самцов тетерева.

Найти необходимую информацию охотники смогут на сайте Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО — Югры.

Напомним, что в прошлом году по постановлению губернатора сроки весеннего сезона охоты были отложены из-за позднего вскрытия рек. Сезон охоты начался после 9 мая.