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В Екатеринбурге после посещения больницы пропала женщина
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В Екатеринбурге после посещения больницы пропала женщина 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Полиция и родные ищут 44-летнюю Наталью Войтехову, которая пропала в Екатеринбурге 24 апреля. В этот день она вместе со своим пожилым отцом приехала из Качканара в больницу на Сибирском тракте. Известно, что у женщины есть проблемы со здоровьем.
— Папа привез ее в больницу. Но она оттуда вышла и пропала. Он поискал дочь самостоятельно, а потом обратился в полицию и в поисковый отряд, — рассказали Е1.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Возможно она дезориентирована из-за проблем с памятью. У нее случались провалы в памяти. Из-за проблем с ногами очень медленно передвигается. Родных и знакомых в Екатеринбурге у нее нет.
Рост Натальи Войтеховой 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза серые. Она была одета в болоньевую куртку бежево-розового цвета, светло-серые спортивные штаны, ботинки темно-болотного цвета, темную шапку.
Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Войтеховой, просьба позвонить по тел. +7 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Елене: 8 922 161 16 21.
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