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В Екатеринбурге нашлась женщина, которая пропала после посещения больницы
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В Екатеринбурге нашлась женщина, которая пропала после посещения больницы 

e1.ru 40 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге нашлась 44-летняя Наталья Войтехова, которую 24 апреля потеряли родственники. Женщина приехала из Качканара в больницу на Сибирском тракте. Из-за проблем со здоровьем ее сюда привез отец. Однако, как стало известно Е1.RU, женщина ложиться на лечение не хотела и поэтому сбежала.
— Женщину разыскали сотрудники полиции, — рассказали Е1.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт». — В итоге она была передана в психиатрическую больницу № 7.
Недавно в Екатеринбурге потеряли дедушку-шахматиста из мультика Pixar. Но благодаря неравнодушным людям его нашли.
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