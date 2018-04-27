В Екатеринбурге нашлась женщина, которая пропала после посещения больницы

Екатеринбурге нашлась 44-летняя Наталья Войтехова, которую 24 апреля потеряли родственники. Женщина приехала из Качканара в больницу на Сибирском тракте. Из-за проблем со здоровьем ее сюда привез отец. Однако, как стало известно Е1.RU, женщина ложиться на лечение не хотела и поэтому сбежала.

— Женщину разыскали сотрудники полиции, — рассказали Е1.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт». — В итоге она была передана в психиатрическую больницу № 7.

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