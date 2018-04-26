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Андрей Бочаров проинспектировал работу по ликвидации последствий паводка
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Андрей Бочаров проинспектировал работу по ликвидации последствий паводка 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в станице Преображенской Киквидзенского района заседание межведомственного оперативного штаба по вопросам ликвидации.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе главы региона, эта станица сильно пострадала от паводка. Уровень воды в реке Бузулук здесь поднялся на пять метров, а мост через реку Гришинку был полностью разрушен сильным потоком. На его восстановление уже выделены средства. 79 жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь. Особое внимание уделяется участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым, маломобильным, одиноко проживающим гражданам, многодетным семьям. На сегодняшний день в 78 населенных пунктах, где вода пошла на спад, полностью закончены аварийно-восстановительные мероприятия. В Алексеевском, Еланском, Киквидзенском, Ольховском, Руднянском, Урюпинском, Фроловском районах завершены работы по благоустройству. Продолжается восстановление инфраструктуры в Кумылженском, Новоаннинском районах и Михайловке. Подтопленными остаются несколько территорий Иловлинского района. Отметим, на заседании было принято решение пока не отменять режим ЧС, введенный 4 апреля.
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