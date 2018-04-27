Ещё
Андрей Бочаров доложил Дмитрию Медведеву о ситуации с паводком в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Бочаров доложил Дмитрию Медведеву о ситуации с паводком в регионе 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о гидрологической ситуации в регионе, ликвидации последствий паводка, оказании помощи людям, чьи дома затопило.
Глава региона заявил премьер-министру о том, что в Волгоградской области все еще не снят режим «чрезвычайной ситуации». «Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр повышение уровня воды составляет от 20 до 40 сантиметров. Но в целом ситуация контролируется», — доложил Андрей Бочаров. Он также заявил Дмитрию Медведеву о том, что последний раз подобный паводок зафиксировали в Волгоградской области в 1964 году. В настоящее время вода остается в одном из 12 ранее подтопленных муниципальных районов. Напомним, во время паводка было эвакуировано 868 человек.
На вопрос Дмитрия Медведева о работе школ и больниц в районах, куда пришла большая вода, Андрей Бочаров доложил, что все они функционируют в полном объеме. На всей территории региона проведены аварийно-восстановительные работы. Ликвидация ущерба продолжается.
1 377 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты до 50 000 рублей. «Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили причитающиеся выплаты, ну и просто под контролем держать ситуацию, — поставил перед губернатором задачу Дмитрий Медведев. — Если это впервые за 50 с лишним лет, то это, конечно, серьёзное испытание для области. Держите меня в курсе».
Напомним, 13 апреля, Андрей Бочаров доложил Президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации паводка.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде 4 мая состоится премьера фильма «Сарепта. Жемчужина Волги» В Волгограде «Новая пойма» появится к 2020 году В Волгограде с 30 апреля снова заработает проект «Встретимся у фонтана»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост294
Путин поблагодарил россиян за понимание219
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине352
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН65
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение