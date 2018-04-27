Андрей Бочаров доложил Дмитрию Медведеву о ситуации с паводком в регионе

Глава региона заявил премьер-министру о том, что в Волгоградской области все еще не снят режим «чрезвычайной ситуации». «Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр повышение уровня воды составляет от 20 до 40 сантиметров. Но в целом ситуация контролируется», — доложил Андрей Бочаров. Он также заявил Дмитрию Медведеву о том, что последний раз подобный паводок зафиксировали в Волгоградской области в 1964 году. В настоящее время вода остается в одном из 12 ранее подтопленных муниципальных районов. Напомним, во время паводка было эвакуировано 868 человек.

На вопрос Дмитрия Медведева о работе школ и больниц в районах, куда пришла большая вода, Андрей Бочаров доложил, что все они функционируют в полном объеме. На всей территории региона проведены аварийно-восстановительные работы. Ликвидация ущерба продолжается.

1 377 семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты до 50 000 рублей. «Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили причитающиеся выплаты, ну и просто под контролем держать ситуацию, — поставил перед губернатором задачу Дмитрий Медведев. — Если это впервые за 50 с лишним лет, то это, конечно, серьёзное испытание для области. Держите меня в курсе».