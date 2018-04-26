Решение вопроса по чистой воде в Лабытнанги ускорилось. Но подождать придётся

Недавно по поручению губернатора ЯНАО ускорилось решение вопроса снабжения чистой питьевой водой города Лабытнанги

Об этом директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев сообщил на пресс-конференции. Он пояснил, что на сегодня в городе разработана и актуализирована схема, где предложены четыре источника водоснабжения. Это реки Обь и Ханымей, месторождение подземных вод Вырчик и трубопровод из посёлка Харп с Собского месторождения.

По словам Дмитрия Афанасьева, классический проект по реке Ханымей прошёл экспертизу, его цена — 2,7 млрд рублей. Для муниципального бюджета она полностью неподъёмна, да и по адресной инвестиционной программе тоже будет тяжеловато в один-два года осуществить этот проект. Поэтому было принято решение привлечь экспертную организацию. На днях с ней прошли совещания, будет готовиться техническое задание и разрабатываться обоснование на оптимизацию затрат по этому проекту. Необходимо будет выбрать наиболее экономически эффективный проект, к концу года планируется принять решение по его реализации.