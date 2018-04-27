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В Красноярске начали работу фонтаны, бьющие из Енисея
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В Красноярске начали работу фонтаны, бьющие из Енисея 

АиФ Красноярск 44 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
26 апреля состоялся пробный пуск, на в постоянном режиме фонтаны заработают с 9 мая. Об этом сообщили в компании «Краском».
Один пробный пуск уже делали 10 апреля. Тогда удлась запустить 2 струи, а сегодня — пять. За лето количество струй доведут до 15.
«Фонтанами из водной глади может похвастаться далеко не каждый город. Считаю, что такое колоритное дополнение городского пейзажа подчеркнёт образ Красноярска — города, который стоит на большой реке. Более того, специалисты рассмотрят возможность подсветить водные струи, соблюдая гармонию с подсветкой, которую в этом году приобретёт Коммунальный мост», — отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин.
Впервые фонтаны в Енисее появились в 2003 году, к 90-летию красноярского водопровода. В этом году 105-я годовщина централизованного водоснабжения, фонтанам решили дать вторую жизнь.
АиФ Красноярск: последние новости
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