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Самым дорогим направление лета 2018-го стала Испания
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Самым дорогим направление лета 2018-го стала Испания 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Цены на туры в эту страну выросли с 30,2 тыс. руб. до 40,7 тыс. руб. Также значительно выросли цены на туры во Вьетнам (+30% к уровню прошлого года). Единственное направление из топ-10, цены на которое упали, это Чехия. Летом 2018 года поездка в эту страну обойдется туристам на 26% меньше — 27,2 тыс. руб. Однако самым популярным направление второй год подряд остается Турция. Причем доля Турции в этом году выросла с 21,3 до 34,2%. В то время как доля России и Туниса, занимающих вторую и третью строчку рейтинга, не изменилась и составляет около 16 и 13% соответственно. Отметим, что в топ-10 Россия по-прежнему остается самым бюджетным направлением. Хотя по сравнению с прошлым годом стоимость путешествия выросла на 9% и составила 20,6 тыс. руб.
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