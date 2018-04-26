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Из Воронежского водохранилища достали ещё две части расчленённого тела
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Из Воронежского водохранилища достали ещё две части расчленённого тела 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Неделей раньше рядом с местом страшной находки из воды достали часть ноги. Воронежец в среду, 25 апреля, обнаружил в водохранилище ещё две части расчленённого тела. До этого, 19 апреля, примерно в том же месте достали часть мужской ноги. В СУ СКР по региону корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили факт страшной находки. По факту обнаружения частей человека возбуждено дело об убийстве. В беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж» Евгений Оленичев рассказал, что увидел части человека в чёрном пакете в воде неподалёку от дамбы Чернавского моста в Левобережном районе. Около 17 часов мужчина позвонил в единую службу 112, вскоре приехали полицейские. По словам очевидца, страшной находкой оказались часть грудной клетки и колено. Вероятнее всего, части тела человека всплыли со дна. Скорее всего, они находились в воде 20-30 дней, предположили на месте происшествия силовики выловили ногу человека. Примерно в том же месте на Левом берегу днём 19 апреля из водохранилища достали часть ноги человека. На неё наткнулся рыбак. — Рядом с тем местом, где я увидел пакет с частями человека, расположен автодром и парк, где гуляют дети. Хотелось бы, чтобы людей огородили от всего этого. Ведь на части человека мог наткнуться не я, а какой-нибудь ребёнок, — пояснил Евгений Оленичев. — В настоящее время сотрудниками регионального СК России и уголовного розыска полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления личности погибшего и лица, совершившего данное преступление, — рассказал Матвей Сладких, руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа. Оксана Грибкова
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