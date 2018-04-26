Три детских сада планируется построить за два года на окраинах Самары 

В Самаре утверждена программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2020 годы, сообщает администрация. Согласно документу в областной столице в 2018 и 2019 годах должны появиться три детских сада: в п. Озерный (район Киркомбинат) на 96 мест, в «Кошелев-Проекте» на 350 мест и в Волгаре на 230 мест. Также в Железнодорожном районе в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса планируется проложить коллектор дождевой канализации диаметром 1 м, длиной 1,5 километра, и водовод диаметром полметра и протяженностью 1,3 км. Кроме этого программой предусмотрено расширение Линдовской водопроводной насосной станции. Объем финансирования программы — 165,5 млн рублей. Из них деньги города — 95,1 млн рублей, средства областного бюджета — 70,3 млн рублей.
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