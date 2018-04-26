Нетребко показала красивую загорелую грудь на отдыхе

Певица весело проводит время с мужем и сыном в Майами

Самая знаменитая оперная дива современности часто балует своих многочисленных поклонников по всему миру экстравагантными выходами: то сходит в Большой театр с клатчем в виде подушки, словно собираясь прикорнуть на особо длинных партиях, то наденет на себя мягкие игрушки… В общем, умеет наша Анна удивлять. Но такой Нетребко мы еще не видели: ничего эпатажного — только красивое загорелое тело!

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago

24 Апр 2018 в 8:52 PDT Вместе с любимыми мужем Юсифом и сыном Тьяго она наслаждается обыкновенным пляжным отдыхом в Майами — рассекает волны на квадроциклах, примеряет шляпки и парео, а также демонстрирует шикарную фигуру в раздельном купальнике. Фотографию с ней в своем Instagram певица снабдила кокетливыми эмоджи в виде персика, вишенки и клубнички, послав также всем подписчикам воздушный поцелуй. И фанаты отвечают взаимностью, оставляя восторженные комментарии: «Знойная женщина, мечта поэта!», «Да, девушка, умеешь работать, а также отдыхать!», «Ой, ням, ням, вкусняшка!»

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