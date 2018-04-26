Брянская область оценила очистку загрязненных чернобыльской аварией земель в 5 млрд рублей

ТАСС , 26 апреля. Власти Брянской области планируют до 2021 года провести восстановление сельскохозяйственных земель, загрязненных в результате случившейся 26 апреля 1986 года аварии на Чернобыльской АЭС. В регионе из-за чернобыльской катастрофы пострадали 702,2 тыс. га пашни, сенокосов и пастбищ, сегодня их площади уменьшились вдвое и полностью очистятся естественным путем к 2065 году, но процесс можно существенно ускорить, если направить на реабилитацию земель 5 млрд рублей, рассказала ТАСС начальник отдела растениеводства департамента сельского хозяйства администрации Брянской области Нина Кинева.

"До 2021 года планируем коренным образом улучшить кормовые угодья на площади 135 тыс. га для производства кормов по ветеринарным требованиям радиологической безопасности. Также планируем известкование кислых пахотных почв на 37 тыс. га, внесение повышенных доз калийных удобрений на площади 222,5 тыс. га, фосфоритование на площади 24 тыс. га — для снижения подвижности цезия и стронция, уменьшения их накопления в продукции растениеводства. На проведение всех реабилитационных мероприятий необходимо 5 млрд рублей", — сказала Кинева.

По ее словам, расчет проведен в проекте целевой программы «Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС в юго-западных районах Брянской области на 2017-2021 годы», который власти Брянской области направили на рассмотрение в Совет Федерации . «Проект пока не поддержан», — добавила Кинева.

Нужна помощь центра

Как рассказал в беседе с ТАСС президент Общероссийского союза общественных объединений «Союз » Чернобыль " России" Вячеслав Гришин, Брянская область «была и остается самой загрязненной в России после аварии на Чернобыльской АЭС». И без помощи федерального центра региону не осилить возврат в сельхозоборот загрязненных земель. «После завершения в 2015 году федеральной многоцелевой программы и жители, и муниципальные образования наиболее загрязненных Клинцовского, Новозыбковского, Красногорского, Злынковского районов на юго-западе Брянской области остались наедине со своими проблемами. С начала 2016 года федеральных программных мероприятий нет, а областной бюджет также не имеет тех ресурсов, которые необходимы для самостоятельного решения проблем и загрязненных территорий, и многих других», — полагает он.

Например, по словам Гришина, в Брянской области сохраняется проблема пожаротушения в лесах и на торфяниках. «С 2016 года эта задача легла на муниципалитеты, у которых не хватает мощности. Например, в Красногорском районе располагаются федеральные земли, на которых имеются торфяники, и летом в засуху они горят, их тушить очень сложно, плюс нет ресурсов. Торфяники — это тоже загрязненная территория, радионуклиды ушли в торфяной слой, это „мини-Чернобыль“, и жители вынуждены с ним бороться самостоятельно и глотать зараженный дым», — сказал Гришин.

Естественное очищение

По данным директора федерального госучреждения «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии „Брянский“ Петра Прудникова, в Брянской области вследствие аварии на Чернобыльской АЭС оказались загрязнены 702,2 тыс. га сельскохозяйственных земель, или 40% от общей площади. В прошлом году в регионе оставалось 366,5 тыс. га земель, на которых фиксировали уровень радиации выше 1 кюри на кв. км. „За 32 года в регионе в 2,3 раза снизилась плотность загрязнения. Раньше по области было в среднем 3,57 кюри на кв. километр, сейчас — 1,5 кюри“, — отметил Прудников.

Как он объяснил, на 251 тыс. га пашни, сенокосов, пастбищ сегодня фиксируется загрязнение менее 1 кюри на кв. километр, и эти земли считаются „условно чистыми“. „Период полураспада стронция-90, цезия-137 — около 30 лет, и очищение территорий за 32 года произошло практически естественным путем. Но еще помогла и деятельность людей, которые вели на этих территориях вспашку, получали урожаи, который также выносил из почвы часть радиации“, — полагает директор.

По его словам, на начало 2018 года на Брянщине площадь загрязненных сельскохозяйственных территорий уменьшилась до 359,3 тыс. га. В эти территории входят 232 тыс. га, на которых можно вести сельскохозяйственную деятельность. „На 103 тыс. га земель отмечено от 5 до 15 кюри на кв. километр; на 23 тыс. га зафиксировано от 15 до 40 кюри на кв. километр. И всего около 1,7 тыс. га, где свыше 40 кюри. Там никакая деятельность не ведется“, — констатировал он.

Можно работать

Прудников отметил, что на 232 тыс. га угодий, где регистрируется от 1 до 5 кюри на кв. километр, можно работать. „Не на всей площади, но сельскохозяйственная деятельность там ведется, например, берет почвы компания „Мираторг“ , ее пускают туда с учетом проведения необходимых мероприятий по паспорту, — уточнил Прудников. — Мы совместно с Обнинским институтом радиологии разработали для каждого хозяйства паспорта по ведению сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненной территории. Обследовав территории, выдаем каждому хозяйству пояснительную записку, где указываем, как на разных площадях вести сельскохозяйственную деятельность, какие мероприятия проводить. Хозяйственники знают: если высокая плотность загрязнения, а почва не обрабатывается, то там желательно не заготавливать корма, и их не заготавливают. А на менее загрязненных площадях — от 1 до 5 кюри на кв. километр — надо выполнять зональные мероприятия, вносить удобрения с повышенным содержанием калия, вести севооборот, потому что разные культуры накапливают разное количество цезия — например, больше забирают люпин, горох и все бобовые, клевер, люцерна, либо злаковые, зерновые“.

Он подчеркнул, что вся продукция региона проходит радиационный контроль. „Вся она отвечает нормам СанПиН, нет ни грамма загрязненной продукции, и за 32 года — ни одного килограмма „грязного“ картофеля, потому что он не накапливает радиацию“, — добавил Прудников.

С опережением на 45 лет Как объяснил директор, если не проводить реабилитацию загрязненных территорий, проблема сохранится на Брянщине до 2065 года — к этому сроку территории очистятся вследствие полного распада цезия и стронция. „Но если ничего не делать, то площади, где загрязнение свыше 5 и более 15 кюри на квадратный километр, так и будут все это время влиять на получение грязной продукции, и на площадях с большим загрязнением проблемы все равно сохранятся. Если же мы будем проводить реабилитацию почв, вносить повышенную дозу калийных удобрений, проводить усиленное известкование, — потому что калий является антагонистом цезия-137, то есть блокирует его, а кальций — антагонист стронция-90 — а также удалять заросшие участки, вырубать лес и кустарники, корчевать и вспахивать, то мы сможем снизить поступления, например, цезия в растения в 8 раз. И, соответственно, на этих территориях мы сможем получать чистую продукцию“, — рассказал он.

По его словам, все территории, кроме 1,7 тыс. га, могут быть возвращены в сельхозоборот на 45 лет раньше, если будут изысканы 5 млрд рублей по целевой программе администрации Брянской области.