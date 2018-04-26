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«Почта России» доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
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«Почта России» доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Почта России" доставит поздравления президента России ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Со 2 по 9 мая 2018 года «Почта России» доставит ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 млн персональных поздравлений Президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что поздравления уже поступили для доставки во все филиалы «Почты России».
При отсутствии ветеранов по указанным адресам «Почта России» и Пенсионный фонд РФ будут вести совместную работу по уточнению адресных данных получателей. В случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах страны.
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