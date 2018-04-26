«Почта России» доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы

"Со 2 по 9 мая 2018 года «Почта России» доставит ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 млн персональных поздравлений Президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что поздравления уже поступили для доставки во все филиалы «Почты России».