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В Мурманске на месте детской площадки построили здание
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В Мурманске на месте детской площадки построили здание 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает канал «ТВ-21», коммерческое здание появилось между улиц Октябрьской и Карла Либкнехта. Ранее там находилась детская площадка.
Жители дома крайне возмущены. Многие отмечают, что двор стал грязным и засоренным отходами от строительства, которые не убрали даже после завершения работ.
Заместитель начальника Октябрьского округа Мурманска рассказал, что сейчас ведутся юридические работы в отношении застройщика. Жители дома требуют благоустройства после завершения строительства.
«Просто возмутительно. Раньше было хорошее место для отдыха, детям и жильцам нравилось. Теперь стоит эта уродина, и все портит», — возмущаются местные жители.
«Они нам намекнули, что здесь 3 парковочных места. Все нужно под асфальт, а контейнерные площадки перенести вот сюда поближе. Им нужно комфортную среду обитания, а мы должны жить, пардон, как крысы на помойке», — рассказала председатель совета близлежащего дома.
Чтобы привести площадку в порядок, жители дома посадили несколько деревьев.
Фото: pixabay.com
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