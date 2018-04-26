В Мурманске на месте детской площадки построили здание

Как передает канал «ТВ-21», коммерческое здание появилось между улиц Октябрьской и Карла Либкнехта. Ранее там находилась детская площадка.

Жители дома крайне возмущены. Многие отмечают, что двор стал грязным и засоренным отходами от строительства, которые не убрали даже после завершения работ.

Заместитель начальника Октябрьского округа Мурманска рассказал, что сейчас ведутся юридические работы в отношении застройщика. Жители дома требуют благоустройства после завершения строительства.

«Просто возмутительно. Раньше было хорошее место для отдыха, детям и жильцам нравилось. Теперь стоит эта уродина, и все портит», — возмущаются местные жители.

«Они нам намекнули, что здесь 3 парковочных места. Все нужно под асфальт, а контейнерные площадки перенести вот сюда поближе. Им нужно комфортную среду обитания, а мы должны жить, пардон, как крысы на помойке», — рассказала председатель совета близлежащего дома.

Чтобы привести площадку в порядок, жители дома посадили несколько деревьев.

Фото: pixabay.com