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На месте вырубленного парка в Тюмени появится универсальный рынок
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На месте вырубленного парка в Тюмени появится универсальный рынок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени на месте вырубленной зеленой зоны на улице Республики начнется строительство универсального рынка.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе городской администрации, что информацией по началу закладки фундамента строительства не владеют, потому что коммерческая структура им не обязана сообщать об этом. Но раз они готовят площадку, то, можно сказать, что строительство уже началось.
Вырубка почти 200 деревьев между автовокзалом и заводом медоборудования произошла вечером 20 апреля. Активисты движения «Зеленый хоровод», выехавшие на место, вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол. Как выяснилось, земельный участок предоставлен в аренду компании «ТюменьСтройИнвест» еще в 2008 году. В соответствии с Генпланом города, участок находится в функциональной зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Фото: Зеленый хоровод/ВКонтакте
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