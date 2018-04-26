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Стратегию научно-технологического развития РФ планируется внедрить в 20 регионах
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Стратегию научно-технологического развития РФ планируется внедрить в 20 регионах 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Порядка 20 регионов России могут стать площадками для внедрения стратегии научно-технологического развития (СНТР), после того как отработают модели в пилотных регионах, сообщил в четверг на заседании в техопарке Новосибирска замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.
Новосибирск и Томск выбраны пилотными регионами для реализации СНТР: на базе этих городов создадут типовые модели, которые планируется распространить на другие регионы РФ. В Томске основой станут университеты, в Новосибирске — институты Сибирского отделения РАН и промышленные предприятия.
"В эти две модели вписывается большая часть субъектов РФ, которые инновационно активны. Мы естественно не все 85 регионов сможем под эти модели «причесать», и задача такая не ставится, и невозможно всю территорию России развивать одинаково с точки зрения научно-технологического потенциала. У нас порядка 20 регионов, которые мы можем в такой модели выстраивать", — сказал Фомичев.
Стратегия научно-технологического развития России утверждена Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года кабмин утвердил план реализации стратегии на 2017-2019 годы.
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