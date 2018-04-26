Стратегию научно-технологического развития РФ планируется внедрить в 20 регионах

НОВОСИБИРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Порядка 20 регионов России могут стать площадками для внедрения стратегии научно-технологического развития (СНТР), после того как отработают модели в пилотных регионах, сообщил в четверг на заседании в техопарке Новосибирска замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев

Новосибирск и Томск выбраны пилотными регионами для реализации СНТР: на базе этих городов создадут типовые модели, которые планируется распространить на другие регионы РФ. В Томске основой станут университеты, в Новосибирске — институты Сибирского отделения РАН и промышленные предприятия.

"В эти две модели вписывается большая часть субъектов РФ, которые инновационно активны. Мы естественно не все 85 регионов сможем под эти модели «причесать», и задача такая не ставится, и невозможно всю территорию России развивать одинаково с точки зрения научно-технологического потенциала. У нас порядка 20 регионов, которые мы можем в такой модели выстраивать", — сказал Фомичев.