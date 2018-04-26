В Омске опубликовали онлайн-карту праздничных событий ко Дню Победы

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Омске продолжается подготовка ко Дню Победы. Так, для горожан подготовили онлайн-карту с указанием мест, где пройдут праздничные мероприятия.

«Формат карты позволяет представить весь спектр патриотических событий: от камерных встреч в библиотеках до общегородских гуляний в парках, и визуально они не мешают друг другу. Полагаю, что в первую очередь карта будет удобна для планирования праздничных выходных с детьми, а также для организованных выездов школьников целыми классами», — заявил начальник отдела управления информационно-коммуникационных технологий мэрии Дмитрий Рудаков

Ознакомиться с онлайн-картой можно здесь.