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Группа ВТБ разрабатывает единую платформу для работы корпоративного бизнеса
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Группа ВТБ разрабатывает единую платформу для работы корпоративного бизнеса 

Банки.ру 1 час назад
Фото: CNews.ru
ВТБ переводит подразделения группы на единую информационную платформу «Портал корпоративного бизнеса». Проект предусматривает внедрение инструментов для кросс-функционального взаимодействия сотрудников группы, платформы для работы кол-центра корпоративного бизнеса банка, а также предполагает использование интеллектуальных алгоритмов обработки информации.
Проект направлен на повышение конкурентоспособности ценового предложения группы и предусматривает формирование продуктового профиля клиента, доступного всем системам и каналам обслуживания. В проекте также учитывается создание аналитического механизма, который позволит оптимизировать работу с компаниями-клиентами по направлениям продаж, комплаенс-процедур и управления рисками.
Разрабатываемое решение предполагает развитую систему разграничения прав доступа, зависящую от роли и подразделения пользователя, рабочего устройства, специфики искомой информации. С учетом широкой географии бизнеса группы ВТБ доступ сотрудников к порталу предусмотрен в том числе с мобильных устройств, пользовательский интерфейс поддерживается на русском и английском языках, реализована возможность ведения данных на всех языках стран присутствия группы ВТБ. Защита данных при работе с мобильных устройств обеспечена как на уровне коммуникационных каналов, так и на уровне системных функций.
Проект ведется в интересах крупного, среднего и малого бизнеса, а также предполагает синергию с розничным бизнесом в рамках зарплатных проектов. Реализация проекта приведет к повышению качества обслуживания клиентов.
«С внедрением «Портала корпоративного бизнеса» информация о клиентах группы более чем в 20 странах присутствия будет консолидирована на единой платформе, что существенно повысит как эффективность взаимодействия с клиентами, так и координацию между направлениями группы», — комментирует руководитель департамента координации и анализа бизнеса ВТБ Елена Колесник.
Стратегия развития группы ВТБ до 2019 года направлена в том числе на модернизацию и рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации, сказала руководитель службы ведения клиентской базы департамента координации и анализа бизнеса ВТБ Ольга Погорелова.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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