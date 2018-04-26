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Пропавший в Нижегородской области Иван Симонов найден живым
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Пропавший в Нижегородской области Иван Симонов найден живым 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Напомним, 21 апреля, в субботу, 28-летний мужчина, проживающий в доме №19 по ул. Тургенева в Богородске, уехал на такси, предположительно, направившись в Нижний Новгород. После этого он пропал и на связь не выходил.
«Найден! Жив! Всем спасибо за помощь в распространение информации!» — говорилось в сообщении, опубликованном 25 апреля, в среду, около восьми часов вечера.
Подробности нахождения мужчины не приводятся.
Ранее сообщалось, что пропавший в Нижегородской области в январе Игорь Тулаев найден живым.
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