Пропавший в Нижегородской области Иван Симонов найден живым

Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, 21 апреля, в субботу, 28-летний мужчина, проживающий в доме №19 по ул. Тургенева в Богородске , уехал на такси, предположительно, направившись в Нижний Новгород. После этого он пропал и на связь не выходил.

«Найден! Жив! Всем спасибо за помощь в распространение информации!» — говорилось в сообщении, опубликованном 25 апреля, в среду, около восьми часов вечера.

Подробности нахождения мужчины не приводятся.