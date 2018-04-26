На улице Новороссийской в Краснодаре снесут около 100 гаражей

Краснодар . 26 апр. — Новая Кубань. В краевой столице в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет расчищена территория, ограниченная улицами Новороссийской, Новгородской, Таганрогской и Енисейской. На этом участке, окруженном 10 многоквартирными домами, снесут около 100 гаражей. Также «кубик» будет очищен от сухих веток и мусора.

— В дальнейшем эта внутриквартальная площадка будет благоустроена в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, — прокомментировал начальник отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и ТЭК Михаил Захаров

Как уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, в этом году в план по благоустройству городских дворов вошёл комплекс придомовых территорий десяти многоквартирных домов по ул. Новороссийской, 184, 186, ул. Таганрогской, 3, 4, 16, 18, ул. Новгородской, 11, 13, ул. Енисейской, 54, 56.