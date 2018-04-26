Ещё
На улице Новороссийской в Краснодаре снесут около 100 гаражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Новороссийской в Краснодаре снесут около 100 гаражей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. В краевой столице в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет расчищена территория, ограниченная улицами Новороссийской, Новгородской, Таганрогской и Енисейской. На этом участке, окруженном 10 многоквартирными домами, снесут около 100 гаражей. Также «кубик» будет очищен от сухих веток и мусора.
— В дальнейшем эта внутриквартальная площадка будет благоустроена в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, — прокомментировал начальник отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и ТЭК Михаил Захаров.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, в этом году в план по благоустройству городских дворов вошёл комплекс придомовых территорий десяти многоквартирных домов по ул. Новороссийской, 184, 186, ул. Таганрогской, 3, 4, 16, 18, ул. Новгородской, 11, 13, ул. Енисейской, 54, 56.
Новая Кубань: последние новости
От форта к курорту: 180 лет со дня основания Сочи Forbes: за год Сергей Галицкий потерял 2,8 млрд долларов 5-6 июня в Краснодаре состоится международный бизнес-форум по управлению «Как развивать бизнес сейчас»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США70
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель219
Глава МЧС ответил Михалкову241
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»130
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение