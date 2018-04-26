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Прокуратура уличила рязанское минтранспорта в бездействии
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Прокуратура уличила рязанское минтранспорта в бездействии 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Пронского районного суда по административному иску прокурора о понуждении к совершению действий, сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать незаконным бездействие министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Согласно иску, бездействие выражалось в «невыполнении требования законодательства о безопасности дорожного движения в части организации стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Рязань — Пронск — Скопин — Гагино — Последово — Воскресенка, проходящей через село Тырново Пронского района». Общая протяженность — 750 метров и за его пределами на расстоянии не менее 100 метров. Прокурор просил суд обязать ответчика организовать стационарное электрическое освещение на указанной автомобильной дороге.
Суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск прокурора и обязал министерство транспорта и автомобильных дорог организовать стационарное электрическое освещение на указанном участке дороги со сроком исполнения судебного решения — 1 год 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Однако ответчик подал апелляционную жалобу.
Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.
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