Прокуратура уличила рязанское минтранспорта в бездействии

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Пронского районного суда по административному иску прокурора о понуждении к совершению действий, сообщает пресс-служба облсуда.

Пронск — Установлено, что прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать незаконным бездействие министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области . Согласно иску, бездействие выражалось в «невыполнении требования законодательства о безопасности дорожного движения в части организации стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Рязань Скопин — Гагино — Последово — Воскресенка, проходящей через село Тырново Пронского района». Общая протяженность — 750 метров и за его пределами на расстоянии не менее 100 метров. Прокурор просил суд обязать ответчика организовать стационарное электрическое освещение на указанной автомобильной дороге.

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск прокурора и обязал министерство транспорта и автомобильных дорог организовать стационарное электрическое освещение на указанном участке дороги со сроком исполнения судебного решения — 1 год 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Однако ответчик подал апелляционную жалобу.

Рязанский областной суд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.