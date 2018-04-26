Ещё
Пекарню «Круассан Дорэ» на улице Горького закрыли за нарушение санитарных норм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пекарню «Круассан Дорэ» на улице Горького закрыли за нарушение санитарных норм 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Деятельность нижегородской пекарни «Круассан Дорэ» приостановлена по суду. Причиной закрытия кафе стало нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Сотрудники Роспотребнадзора установили, что воздуховод пекарни, расположенной на улице Максима Горького в доме № 156, выходил в оконный проем на первом этаже прямо под окнами жильцов.
Кроме того, местные жители жаловались в контролирующие органы на шум, источником которого являлась пекарня. Проверка подтвердила, что уровень шума действительно превышает допустимые нормы.
18 апреля Нижегородский районный суд назначил ИП Горячеву С. А. наказание в виде приостановления деятельности пекарни «Круассан Дорэ» на сорок суток.
Напомним, стала известна причина закрытия ТЦ «Звезда» в Нижнем Новгороде.
Фото: instagram.com
В городе N: последние новости
В Нижнем Новгороде активизировались мошенники Опыт Нижегородской области по обращению с бездомными животным могут растиражировать Подрядчиков проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будут контролировать еженедельно
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США76
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель222
Назван доход говорившей с Путиным звезды25
Глава МЧС ответил Михалкову242
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение