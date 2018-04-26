Пекарню «Круассан Дорэ» на улице Горького закрыли за нарушение санитарных норм

Деятельность нижегородской пекарни «Круассан Дорэ» приостановлена по суду. Причиной закрытия кафе стало нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что воздуховод пекарни, расположенной на улице Максима Горького в доме № 156, выходил в оконный проем на первом этаже прямо под окнами жильцов.

Кроме того, местные жители жаловались в контролирующие органы на шум, источником которого являлась пекарня. Проверка подтвердила, что уровень шума действительно превышает допустимые нормы.

18 апреля Нижегородский районный суд назначил ИП Горячеву С. А. наказание в виде приостановления деятельности пекарни «Круассан Дорэ» на сорок суток.

Напомним, стала известна причина закрытия ТЦ «Звезда» в Нижнем Новгороде.

Фото: instagram.com