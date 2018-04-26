Через 10 лет в России сбор мусора станет раздельным

Сегодня ФРГ — одна из лучших в сфере переработки отходов.

26.04.2018 09:48:00 В Приморье запускают производство ретортной упаковки

Ретортная упаковка — это многослойные пакеты, они могут быть стерилизованы вместе с продуктом при температуре выше 100°С. Такая стерилизация проходит вдвое быстрее, чем стерилизация в консервных банках.

Сахалинскую область и Чукотский автономный округ. Производство будут реализовать в режиме Свободный порт Владивосток — это зона в порту, в которой действуют особые режимы налогового, таможенного и инвестиционного регулирования. Сейчас этот режим распространяется на Приморский, Хабаровский и Камчатский край

26.04.2018 09:29:00 Опубликованы результаты исследования о магазинах без упаковки

В марте 2018 года в ФРГ компания Splendid Research провела опрос о необходимости магазинов без упаковки. Было опрошено 1016 граждан Германии от 18 до 69 лет.

Исследование выявило, что 71% респондентов выступают за идею магазинов без упаковки, но при этом только 8% совершали покупки в них. Объясняя причины своего выбора, 73% сказали, что предпочитают обходиться без упаковки, 72% выступают за защиту окружающей среды, а 27% респондентов любят покупать товары по отдельности. Из числа противников магазинов без упаковки 58% назвали главным минусом отсутствие должной гигиены, а 51% пожаловались, что таких магазинов пока нигде не найти.

Исследователи считают, что результаты опроса свидетельствуют о большом потенциале для развития такой торговли.

26.04.2018 09:27:00 «ПОЛИПАК» РЕАЛИЗОВАЛ ПРОЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГИБКОЙ УПАКОВКИ

24 апреля компания «ПОЛИПАК», входящая в группу предприятий «ГОТЭК», запустила в промышленную эксплуатацию технологический комплекс по производству полиэтиленовых пленок с многоцветной печатью.

Общая стоимость проекта — 324 млн рублей, из которых 113 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП под 5% годовых в рамках флагманской программы «Проекты развития».

Целью проекта является удовлетворение растущих потребностей отечественных производителей, работающих в строительной и химической отраслях, в высококачественной пленке, обладающей улучшенными потребительскими характеристиками.

Основное оборудование производственного комплекса включает: экструдер Reifenhäuser Blown Film POLYREMA (Германия) по изготовлению трехслойной полиэтиленовой пленки и восьмикрасочную печатную машину Saldoflex ( Италия ). Таким образом, АО «ПОЛИПАК» завершил формирование технологического комплекса полного цикла по изготовлению гибкой упаковки для товаров бытовой химии и строительных материалов.

Уникальность комплекса заключается в том, что он позволяет производить полиэтиленовую пленку с печатью в три раза быстрее тех, что существуют сегодня на российском рынке и с наименьшими затратами. Продукция обладает улучшенными физико-механическими характеристиками за счет новейшей системы дозирования сырьевых компонентов в соответствии с ожиданиями клиентов. Новые пленки устойчивы к повреждениям, что снижает количество брака при упаковке продукции и имеет коэффициент растяжения более 300%. А высококачественная многоцветная печать способствует идентификации бренда и его продвижению на рынке. Производительность обновленного цеха экструзии составляет 19 т полиэтиленовой пленки с печатью в сутки.

«Льготное заемное софинансирование со стороны Фонда развития промышленности позволит нашему проекту эффективно конкурировать с европейскими компаниями-производителями как по качеству, так и по цене, — рассказывает директор АО «ПОЛИПАК» Алексей Дунат. — Современное оборудование дает нам возможность быть эффективным как на больших тиражах заказов, так и на средних. Мы планируем, что объем производства упаковочных материалов составит порядка 2700 т в год».

Установка новой производственной линии позволит создать на предприятии 13 рабочих мест.

Планируемый объем налоговых поступлений составит порядка 266 млн рублей.

В торжественной церемонии запуска приняли участие: Председатель Комитета промышленности транспорта и связи Курской области Шаталов Сергей Васильевич , Первый заместитель главы г. Железногорска Горфинкель Дмитрий Георгиевич, начальник отдела экономического анализа, производственной и внешнеэкономической деятельности предприятий промышленности Курской области Ягнешко Татьяна Валерьевн, клиенты и партнеры компании, представители СМИ.

26.04.2018 08:57:00 PART Awards 2018. Открыт прием заявок

Открыт прием заявок на участие в конкурсе на лучшую упаковку PART Awards 2018 (Packaging: Art, Research, Technology). Конкурс ежегодно проходит в рамках выставки упаковочной индустрии RosUpack.

Заявки принимаются до 1 июня 2018 года в номинациях: «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА», «КОНЦЕПТ ГОДА», «ЭТИКЕТКА», «УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ГОДА».

Церемония объявления победителей состоится в рамках выставки. На специальной экспозиции можно будет ознакомиться со всеми образцами упаковки, представленными на конкурс в этом году.

Положение о конкурсе, условия участия и заявка на участие PART Awards 2018

Организатор конкурса — Группа компаний ITE 26.04.2018 08:49:00 В США в марте зафиксировано сокращение поставок бумажной продукции

Ассоциация AFPA (The American Forest Paper Association) в очередном отчете отмечает, что по итогам марта в США на 5% снизились поставки мелованной и немелованной бумаги. По сравнению с февралем запасы этой продукции уменьшились на 2%, а рост импорта и экспорта составил 6% и 5% соответственно.

Эксперты констатируют, что на протяжении 10 месяцев в США снижаются поставки мелованной бумаги. Причем, в феврале вырос импорт как мелованной бумаги без покрытия (+21%), так и мелованной бумаги без содержания древесной массы (+2%). Экспортные поставки обеих видов бумажной продукции снизились на 5%.

В сегменте немелованной бумаги без покрытия сокращение поставок отмечается уже на протяжении 21 месяца. Ситуация с поставками немелованной бумаги без содержания древесной массой отмечается как неоднозначная. В январе-марте текущего года специалисты AFPA фиксировали увеличение поставок этого вида бумажной продукции. Однако мартовские показатели оказались ниже прошлогодних.

25.04.2018 10:41:00 «Беллесбумпром» инициирует введение лицензирования экспорта макулатуры

«Беллесбумпром» разработал проект правительственного постановления, предусматривающего обязательное лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

Обсуждаемый проект нормативного акта направлен на урегулирование, вопросов связанных с вывозом макулатуры за пределы Евразийского экономического союза. Разработчики предлагают выдавать разовые лицензии компаниям-экспортерам вторсырья. Координировать процесс выдачи лицензий будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли при участии представителей «Беллесбумпрома».

Ранее сообщалось, что начиная с весны 2016 года, в Республике Беларусь действуют ограничения на вывоз макулатуры за пределы ЕАЭС. Принятые меры позволили существенно улучшить ситуацию со сбором сырья для местных ЦБК, что привело к увеличению загрузки производственных мощностей и позволило улучшить экономические показатели деятельности белорусских производителей бумаги и целлюлозы. Ожидается, что положительная динамика развития предприятий отрасли сохранится и в текущем году.

Текст проекта постановления опубликован на сайте «Беллесбумпрома». Его обсуждение продлится до 11 мая текущего года.

25.04.2018 10:35:00 В Краснодарском крае начали выпуск детского питания

Тимашевске , городе в Краснодарском крае, открылся завод, который будет производить детское питание под марками «Агуша» и «Чудо детки».

Предприятие расположилось на территории молочного комбината. Это первый подобный завод на Юге России , и, в первую очередь, он будет выпускать продукцию для жителей ближайших регионов — Южного и Северо-Кавказского округов.

На данный момент мощность линии по выпуску творожков «Агуша» на предприятии составляет 21400 штук в час. В скором времени мощность производства будет увеличена на 25 тонн продукции в сутки и достигнет примерно 725 тонн.

25.04.2018 10:15:00 На российском рынке появятся кисели компании Valio

Компания Valio начнет поставлять на российский рынок новые кисели из Суоми в упаковке по 250 г. Напиток будет представлен двумя вкусами — «Черника» и «Крыжовник и бойзеновая ягода».

В основе каждого киселя — свежие ягоды из Финляндии . Большому сроку годности — 90 дней — напитки обязаны современным технологиям и асептической упаковке, при этом консервантов и ГМО продукт не содержит.

Производитель напоминает, что кисель из настоящих ягод очень полезен — он укрепляет иммунитет и является источником витаминов. Более того, он отлично подойдет тем, кто следит за фигурой: например, в напитке из крыжовника и бойзеновой ягоды нет сахара, а на 100 мл приходится всего 10 ккал.

Кисели присутствовали в ассортименте компании и ранее, но только в объеме 1 литр.

25.04.2018 10:10:00 В Молдове будут продавать игристое вино в банках

Уже в мае 2018 года на молдавский рынок поступит игристое вино в алюминиевых банках объемом 250 мл. Идею использовать тару из алюминия для игристого в Молдове переняли у немецких производителей.

У таких банок много преимуществ — они защищают от света, не окисляются, охлаждаются быстрее, не бьются. Их удобно брать с собой и подавать пассажирам на борту самолета. Молдавское игристое уже появилось на прилавках в Китае и скоро появится в США, а также, возможно, Румынии . Не исключено, что в будущем производители будут разливать в алюминиевую тару и другие напитки на основе вина.

Канады 25.04.2018 09:56:00 КНР продлевает санкции на ввоз целлюлозы из США, Бразилии

Представители министерства коммерции КНР заявили о продлении антидемпинговых пошлин на ввоз американской, бразильской и канадской целлюлозы, введенных в ноябре 2013 года.

Китайские власти опубликовали официальное заявление, в котором подтверждается продление действия пошлин на целлюлозу, поставляемую компаниями из США, Канады и Бразилии. Ранее сообщалось, что в ходе проверки ввоза целлюлозы из этих стран был зафиксирован факт реализации продукции по специально заниженным ценам. В результате примененного демпинга был нанесен существенный ущерб китайским комбинатам, выпускающим целлюлозу.

Вместе с тем, власти КНР подчеркивают, что компании, попавшие под санкции, имеют право оспорить это решение. Если Народный суд Китая примет решение в пользу компании-поставщика, то пошлины могут быть пересмотрены.

24.04.2018 09:33:00 В Крыму построят завод по производству стеклянной тары

В Ялте в ходе международного экономического форума подписали договор о строительстве завода по производству стеклотары вблизи Симферополя . Планируемый объем инвестиций по данному проекту — 1,2 млрд рублей.

Новый завод крайне необходим для развития винодельческой промышленности в Крыму, поскольку стеклянная тара на полуострове сейчас почти не производится. Бутылки сюда привозят с материка, что увеличивает стоимость конечного продукта.

Мощность завода составит 1,2 млн бутылок в год, и для работы будут созданы 159 рабочих мест.

По экспертным оценкам, годовой объем рынка стеклянной тары для винно-водочных изделий в Крыму, исключая пиво, составляет около 250 млн бутылок.

24.04.2018 09:19:00 Можно ли жить без пластиковой упаковки

Торговая сеть Rimi организовала в Эстонии дискуссию о том, какой может быть жизнь без пластиковых пакетов и контейнеров.

По мнению модельера РеэтАус, которая известна также как автор текстильных сумок, у людей нет потребности в полиэтиленовых пакетах, и в большинстве случаев без них можно обойтись. Выбор между сумкой, которую можно взять в магазин много раз, и одноразовым пакетом для нее очевиден — полиэтиленом она не пользуется уже много лет.

Советник министерства окружающей среды Эстонии ПеэтерЭек согласен, что пластик зачастую используют без необходимости. В ряде стран Африки полиэтиленовые пакеты уже запрещены. В Европе некоторые страны тоже принимают меры — так, в Италии и во Франции продаются только биоразлагающиеся пакеты.

24.04.2018 09:15:00 Власти Канады начинают онлайн-консультацию по пластиковым отходам

Катрин МакКенна, глава Министерства окружающей среды Канады рассказала, что теперь правительство будет консультировать население страны о способах борьбы с пластиковыми отходами. Консультации будут проходить в режиме онлайн.

По оценке специалистов, количество пластика в океанах и морях к 2050 году может превысить количество рыбы в них. Уже сейчас в мировом океане насчитывается более 150 млн пластиковых отходов, если верить подсчетам канадского правительства. В основном это одноразовая упаковка: пакеты, контейнеры, бутылки из пластика.

Как решить эту проблему? Жители Канады могут поделиться своими идеями на странице сайта правительства Канады. Вероятнее всего, ответом, в первую очередь, станет сокращение потребления одноразовой упаковки из пластика.

«Азбука вкуса» переходит на многоразовые пакеты

Представители торговой сети «Азбука вкуса» заявили, что намерены свернуть программу бесплатной раздачи пакетов на кассах, и будут расширять ассортимент реализуемой многоразовой упаковки.

Представители компании отметили, что планируют кардинально пересмотреть отношение к использованию упаковки. Ожидается, что в ближайшем будущем бесплатные пакеты исчезнут в торговых точках сети. Это решение было принято с учетом предложений экологических организаций. В частности, представители Greenpeace заявляли, что «Азбука вкуса» является крупнейшей торговой сетью столичного региона, распространяющей одноразовую упаковку.

Максим Кощеенко , возглавляющий совет директоров «Азбуки вкуса», отмечает, что компания приветствует идею широкого использования биоразлагаемой упаковки. Что касается бесплатных пакетов, то это часть утвержденной стратегии и поддержания определенного уровня сервиса. Но, учитывая давление со стороны экологов, ритейлер готов переключиться на популяризацию использования многоразовой упаковки.

Ранее сообщалось, что экологи постоянно пытаются создавать давление на торговые сети и вынуждают их отказываться от бесплатной раздачи упаковки. В прошлом году от бесплатных пакетов отказались Auchan и Spar. В текущем году Greenpeace организовал несколько акций, направленных против распространения одноразовой упаковки в торговых точках X5 Retail Group . Но, по мнению некоторых экспертов, «зеленые» целенаправленно акцентируют внимание на проблеме раздачи пакетов именно в магазинах сети X5, не обращая внимания на аналогичную деятельность ближайших конкурентов.

24.04.2018 09:02:00 Представители «Ай-Пласт» презентовали новые виды тары для ПАО «КамАЗ»

11 апреля официальная делегация ПАО «КамАЗ» ознакомилась с особенностями организации производства пластиковой тары на заводе ООО «Ай-Пласт» в Нижнекамске . Представители IPLAST представили гостям используемые технологии переработки пластика и презентовали несколько новых видов продукции, разработанных на предприятии.

В ходе встречи отмечалось, что ООО «Ай-Пласт» и ПАО «КамАЗ» плодотворно сотрудничают уже более 10 лет. Автомобильный гигант регулярно закупает различную полимерную тару, изготавливаемую на Нижнекамской площадке IPLAST (ящики KLT, паллеты, контейнеры, лотки Logic Store и пр.). Представители «КамАЗа» подчеркнули высокое качество поставляемой тары и высказались за дальнейшее укрепление связей между двумя компаниями. ООО «Ай-Пласт», в свою очередь, представил несколько новинок, которые заинтересовали партнеров. Это контейнеры PolyBox и INSTORE, лотки SK, полимерные листы и пр. В рамках презентации состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.

На сегодняшний день ООО «Ай-Пласт» является одним из ведущих отечественных производителей пластиковой тары и промышленной упаковки. Ранее сообщалось, что компания успешно реализует свою продукцию в различных регионах России и странах СНГ. Выпускаемые в Нижнекамске ящики и контейнеры широко используются для сбора ТКО и транспортировки различных сыпучих материалов. Производственные площадки «Ай-Пласт» расположены в Нижнекамске ( Татарстан ), Ставрове ( Владимирская область ) и Азове Ростовская область ). В прошлом году компания расширила ассортимент выпускаемой продукции за счет производства крупногабаритных контейнеров для транспортировки и хранения фруктов и овощей.

24.04.2018 00:38:00 Боеприпасы перемещают в пластик

К ноябрю текущего года Минобороны России переместит танковые и минометные боеприпасы из деревянных кейсов в полимерные. Их закупят в количестве 125 тысяч штук по стоимости 952,5 млн рублей, указанной на сайте госзакупок. Процесс перехода на новую тару займет несколько лет.

Современные материалы из пластика гораздо безопаснее для долгого хранения боеприпасов, так как обладают лучшей огнестойкостью и не требуют специального ухода. Кейсы из таких материалов уже используются для снабжения 5-го корпуса САА. Они также лучше всего подходят для хранения и перевозки сложной оптики и военных роботов. Деревянные ящики, однако, не будут полностью ликвидированы из арсеналов, так как они незаменимы, когда речь идет о ликвидации тары после транспортировки.

В московских супермаркетах теперь продается колбаса с портретом Жерара Депардье на упаковке. Эта продукция произведена белорусской компанией «Галерея вкуса».

Сейчас серия с фотографией французского актера представлена кабаносами, но в будущем изображение Депардье можно будет также увидеть на сыровяленых колбасках, утином филе, курином окорочке и муссе фуа-гра. По словам представителей компании-производителя, фотографию актера на этикетке используют согласно условиям соответствующего договора.

23.04.2018 10:49:00 Nestlé переходит на разлагаемые материалы

К 2025 году корпорация Nestlé собирается полностью перейти на упаковку, которую либо можно полностью переработать, либо использовать повторно. На этикетке своей продукции компания также разместит информацию о том, как правильно сортировать мусор.

Переход на разлагаемую или многоразовую упаковку — способ борьбы Nestlé с пластиковыми отходами. Сегодня пластик и его переработка — одна из главных экологических проблем в мире, и многие компании пытаются минимизировать его использование. Компания Nestlé надеется не просто сократить, но и в установленные сроки полностью отказаться от упаковки, непригодной для переработки.

23.04.2018 10:36:00 Канадские ученые разработали пленку, реагирующую на кишечную палочку

Ученые из Университета Макмастера в Гамильтоне (Канада) заявили о создании уникальной полимерной пленки, которая определяет наличие кишечной палочки.

По мнению разработчиков, новый полимер может широко использоваться при производстве упаковки для пищевых продуктов. В частности, уже подтверждено, что пленка реагирует на наличие кишечной палочки в яблочном соке и мясных продуктах. Еще одно достоинство нового материала — способность сохранять стабильность на протяжении более двух недель. Его использование позволит существенно повысить контроль качества реализуемых продуктов.

23.04.2018 00:08:00 По итогам марта в США зафиксировано снижение поставок упаковочной бумаги

Американская ассоциация AFPA (The American Forest Paper Association) сообщила, что по итогам марта поставки упаковочной бумаги в США снизились на 6,6%.

Сокращение поставок зафиксировано в сегменте бумажных мешков и пакетов (-8,3%), а также пищевой бумажной упаковки (-2,8%). При этом норма загрузки в марте составляла 87,4% (-1,1% к февральским показателям). По сравнению с февралем запасы упаковочной бумаги увеличились на 1,4%.

Успейте зарегистрироваться на IV Международную конференцию по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ.» в рамках выставки РОСМОЛД 2018

Участие бесплатно при предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться. Дата проведения: 16 мая 2018, начало в 10.30 Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2, зал 6 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторы: Мессе Франкфурт РУС, МНПЦ

Официальный спонсор: Студия промышленного дизайна «АРТ-АП»

10.30-10.40 Приветственное слово организаторов и партнеров конференции

10.40-11.00 Быстрый запуск малогабаритных деталей из литьевых ПКМ в серийное производство.

11.00-11.20 Инновационные разработки в области промышленного дизайна (4 кейса по последним ярким проектам)

Олег Базоев и Илья Ищенко , Ведущие дизайнеры Студии дизайна «Арт-Ап»

11.20-11.50 Никелевые формы — высокотехнологичная оснастка для производства деталей soft-touch.

Артем Сбитнев, Генеральный директор ООО «Стандекс РУС»

11.50-12.10 Влияние формы и конструкции изделия на экономику производства. Взаимосвязь дизайна изделия с изготовлением пресс-форм

12.10-12.30 Инженерные расчеты форм для литья под давлением термопластичных материалов в версии Moldex3D R16.

Игорь Барвинский, Главный специалист, АО «СиСофт»

12.30-12.50 Современные технологии восстановления и изготовления шнековых пар.

Игорь Корнилов , Начальник отдела продаж ООО «Научно-техническая фирма НТВ»

12.50-13.20 Инновации и тенденции в промышленном дизайне: государство и бизнес

София Сытник, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»,

13.20-13.40 Дизайн изделий из пластмасс, композиционных материалов, комбинированных металлополимерных систем

13.40 Закрытие конференции

20.04.2018 14:35:00 В России снизилось потребление пластиковой упаковки для косметики

Потребление пластиковой упаковки для косметики снизилось за последние три года на 7,5%. Об этом рассказал аналитик компании INVENTRA Вячеслав Гущин в своем докладе, представленном на конференции «Полимеры в упаковке и парфюмерно-косметической индустрии 2018», которая состоялась в Москве 18 апреля 2018.

По словам эксперта, причиной стало снижение производства косметических средств в стране по ключевым сегментам потребления. В частности, выпуск шампуней в период 2015-2017 снизился на 12%, а средства по уходу за лицом — на 49%, в основном россияне стали потреблять меньше жидких кремов и лосьонов для кожи лица.

Доля импорта в потреблении пластиковой упаковки для косметических средств в России за 2017 год составила 42%, с 2016 по 2017 гг. в физическом выражении импорт вырос с 13,4 тыс. тонн до 14,4 тыс. тонн. Основным зарубежным поставщиком упаковки в этом сегменте была названа Беларусь, ей принадлежит почти половина всей импортированной продукции.

20.04.2018 10:36:00 Heineken в январе-марте текущего года увеличил объемы продаж

Представители Heineken заявили, что в I квартале текущего года более чем на 10% увеличили объемы реализации продукции на отечественном рынке. Тенденция роста объемов продаж отмечалась и по итогам прошлого года.

Пивоваренная компания Heineken реализует свою продукцию по всему миру. Аналитики отмечают, что в январе-марте голландский производитель увеличил объемы продаж до 50,5 гектолитров (+4,3%). При этом африканские, ближневосточные и восточноевропейские потребители (включая Россию) приобрели 9,4 млн гектолитров (+6,1%), а в Европе объемы продаж упали до 15 млн гектолитров (-1,7%). Снижение спроса на европейском континенте объясняется, прежде всего, существенным похолоданием в европейских странах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Heineken по-прежнему пользуется большой популярностью. По итогам I квартала здесь реализовано 6,9 млн гектолитров продукции (+11,3%). Причем, представители компании отдельно отмечают успешное продвижение в ряде стран бренда Tiger. На американском континенте объемы продаж увеличились до 19,2 млн гектолитров (+6,8%).

На сегодняшний день Heineken занимает второе место в мировом рейтинге производителей пива. В России компания реализует популярные во всем мире бренды Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также несколько внутренних марок («Охота», «Три медведя» и пр.).

20.04.2018 08:39:00 «Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукции

Структурные подразделения «Беллесбумпрома» по итогам I квартала текущего года на 12,2% снизили себестоимость выпускаемой продукции.

Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечают, что в течение января-марта текущего года рентабельность продаж выпускаемой продукции достигла 9,3% (+7,2% к прошлогодним показателям).

Повышение эффективности деятельности белорусских предприятий объясняется снижением материалоемкости производственного процесса, внедрением энергосберегающих технологий, использованием отечественного сырья, модернизацией действующего оборудования и пр. Как результат — организации концерна добились улучшения качества выпускаемой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.

Ожидается, что в течение 2018 года затраты на производство белорусской бумаги, картона, упаковки и пр. продукты лесопереработки уменьшатся на 20,6%.

20.04.2018 08:31:00 Американская торговая палата наградила International Paper Россия

Американская торговая палата отметила компанию International Paper Россия наградой в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Представители российского представительства всемирно известного производителя целлюлозы, бумаги и упаковки получили награду 16 апреля в Санкт-Петербурге

Американская торговая палата отметила отдельной наградой разработку проекта SvetoCopy «Большое дело — малышам помогать», инициированную International Paper Россия. Эта социальная инициатива стартовала осенью 2017 года. Она направлена на поддержку детей, проходящих курс лечения по программе фонда «Подари Жизнь». Программой предусмотрено, что один рубль с каждой реализованной упаковки бумаги SvetoCopy будет направляться в фонд поддержки детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что International Paper Россия уже 20 лет реализует различные социальные проекты на отечественном рынке. Особого внимания, среди прочего, заслуживают инициативы, направленные на охрану окружающей среды (участие в конкурсе «Ethisphere», организация круглых столов «Улучшаем состояние планеты, экологических форумов, уроков и пр.).

На сегодняшний день производственные мощности компании сосредоточены в Светогорске Ленинградской области . Местный комбинат обеспечивает производство подавляющего объема выпускаемой в России бумаги, картона, упаковки и пр. продукции.

20.04.2018 00:06:00 PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахара

Компания PepsiCo презентовала спортивный напиток без сахара под названием G Zero. Он стал первым подобным напитком в Gatorade, линейке изотонических напитков, за 53 года ее существования.

Представляя новый продукт без сахара, компания намерена поднять спрос на свои товары. Этот маркетинговый ход связан с тем, что в последние годы вкусы потребителей изменились, и напитки с подсластителями постепенно теряют популярность среди покупателей. В первую очередь, G Zero должен будет стать главным конкурентом напитка Powerade Zero от Coca-Cola

В июне G Zero появится на прилавках магазинов в Соединенных Штатах, а чуть позже — и в других странах. Напиток представлен в трех вкусах: апельсин, лимон и лайм, ледяная вишня.

20.04.2018 00:04:00 Германия — лидер по переработке мусора в Евросоюзе

По последним данным, Германия лидирует в сфере переработки отходов в ЕС — доля возврата мусора в полезный оборот в этой стране составляет 66% — на 20% выше, чем в среднем по Европе.

Следующие в рейтинге после Германии — Австрия с показателем 58% и Словения Бельгией — по 54%. Замыкают список Греция (17%), Румыния (13,3%) и Мальта (7,1%), которые оказались наименее эффективными в области вторичной переработки отходов.

Несмотря на хорошие показатели в Германии, количество мусора на душу населения там гораздо выше, чем в остальных странах ЕС. В 2016 году на одного немца пришлось 626 кг отходов против среднего показателя по Европе — 482 кг. Больше мусора в тот год собрали лишь жители Дании — 777 кг на человека.

20.04.2018 00:03:00 В Великобритании хотят запретить пластиковые трубочки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о скором запрете продажи пластиковых трубочек и другой одноразовой посуды из пластика в Соединенном Королевстве.

Запрет коснется, в том числе, таких товаров, как ватные диски, сделанные из пластика, сообщают британские СМИ. Так британское правительство собирается бороться за сокращение пластиковых отходов, в числе которых одних только трубочек в королевстве ежегодно выбрасывают около 8,5 млрд Британская общественность, по словам Терезы Мэй, поддерживает предложенные меры.

О запрете объявят в ходе встречи глав правительств стран, входящих в Британское Содружество.

20.04.2018 00:02:00 Коробки для переезда

Переезд — дело энергозатратное. Одним из насущных вопросов, которые встают перед переезжающим — где купить (найти, выменять, выпросить) коробки для переезда? Интернет дает много возможностей. Сейчас уже не обязательно ходит по магазинам и „клянчить“ гофрокартонные кубы и прямоугольники. Тем более что далеко не все можно упаковать в стандартную тару, которую обычно используют в магазинах.

Какие бывают коробки для переезда

Коробки для переезда бывают не только картонными, но и пластиковыми, их можно или купить в интернете, или найти в магазине. Как использовать, зависит от потребностей переезжающего. В определенных случаях можно самому сделать коробки для вещей нестандартных форм и размеров. Основной материал — пластик и бурый картон. Как пластиковые, так и картонные коробки могут быть с ручками, или без. В отдельную категорию выделяют тару для особенных целей. Для одежды используют узкие, тонкие коробки с вешалками внутри. „Особенной“ считается тара повышенной прочности, специально адаптированная для еврофур, емкости для хрупких вещей и так далее.

Одна из наиболее распространенных коробок называется четырех клапанной. Она состоит из четырех створок, которые склеивают скотчем. В контексте гофрокаротонных коробок различают несколько видов. К самым прочным относят семислойный, бурый гофрокартон. Его используют для транспортировки крупногабаритных вещей. Существует даже девятислойный картон, но он уже используется исключительно для транспортировки грузов на дальние расстояния. Наиболее распространенные в быту — коробки из пяти и трехслойного картона. Также их различают по плотности. Картон марки т-22 самый дешевый и наименее прочный. Стандарт — т-23. Премиум картон обозначается маркером — т-24.

Различаются картонные коробки для переезда по габаритам. Они делятся на три большие категории: до 45 л — маленькие, от 45 до 90 — средние, и выше 90 — большие. Например, для того чтобы упаковать системный блок с монитором и кабелями подойдет емкость 50Х50Х50, объемом в 125 литров. Стандартная коробка для переезда одного офисного сотрудника вмещает около 60-70 литров. В нее помещаются все типичные аксессуары работника офиса.

Как правило, в самые большие коробки противопоказано класть тяжелые и громоздкие вещи. Они либо порвутся, либо будут неподъемными. Поэтому в них не рекомендуют складывать громоздкие книги в большом количестве. Для книг лучше использовать что-то небольшое, но прочное. Это же актуально и для других тяжелых и хрупких вещей. В контексте описания коробок для переезда следует упомянуть о транспортировке. Их конструкция предполагает определённые нюансы, которые могут сохранить или наоборот повредить упаковку при перевозке. Важнейший фактор — правильное размещение коробок. Они должны плотно прилегать друг к другу в перевозочном контейнере. Также их можно зафиксировать с помощью специальных скоб, которые должны находиться внутри транспортного средства.

Итак, совершенно очевидно, что картонная коробка — это универсальный вид тары, который используется практически во всех сферах. Коробка может стать великолепной стильной упаковкой для дорогого подарка, а может служить средством для транспортировки домашнего хлама, причем „хлам“ этот может иметь любые размеры, форму и вес.

19.04.2018 16:34:00