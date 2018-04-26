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Глава региона примет участие в программе «Главная тема» на канале «Россия-24. Самара»
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Глава региона примет участие в программе «Главная тема» на канале «Россия-24. Самара» 

Волга Ньюс 1 час назад
В передаче будут обсуждаться самые актуальные вопросы жизни региона — подготовка к Мундиалю, ситуация на «Самара Арене», инфраструктурные проекты и ЖКХ, анонсирует ГТРК «Самара».
Эфир начнется в 19:00.
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