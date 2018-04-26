В Ростовской области разрешили тратить маткапитал на социальную адаптацию инвалидов

Заксобрание Ростовской области приняло региональный закон, разрешающий использовать средства местного материнского капитала на социальную адаптацию детей-инвалидов.

Речь идёт о товарах и услугах, не входящих в перечень, утверждённый Правительством, так как в этом случае помощь инвалидам оказывается за счёт федерального бюджета.

Размер регионального материнского капитала, выплачиваемого в Ростовской области, составляет 117,7 тысячи рублей. Право на его получение имеют малоимущие семьи, у которых родился третий или последующий ребенок, или которые усыновили детей после 1 января 2012 года.

В регионе выдано 28 625 сертификатов, из них более восьми тысяч использовано.