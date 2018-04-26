Под Иркутском построят пять майнинговых комплексов

Усть-Илимске. Москва , 26 апреля — «Вести. Экономика». Эстонская Minery Global и российская «Майнери.Ру» запустят к октябрю пять комплексов общей мощностью 55 МВт для майнинга криптовалют. Три комплекса расположатся в Братске , по одному — в Иркутске

Фото Happy Coin Club

Партнером по поставкам электроэнергии выступит «Братская электросетевая компания», сообщает "Интерфакс" . Решение о размещение майнинговых комплексов в Иркутской области связано с наличием дешевой электроэнергии, которая генерируется на трех ГЭС "Иркутскэнерго" — Иркутской, Братской и Усть-Илимской. «Совокупные затраты на единицу мощности установленного оборудования составят всего $0,07 за 1 кВт.ч», — отмечают авторы проекта.

Компании занимаются получением разрешительной документации и разработкой программного обеспечения для управления майнинг-хостингом на базе ОС Linux. Строительство майнинговых фабрик начнут в мае, начало выпуска криптовалюты намечено на октябрь.

ООО «Майнери.Ру» зарегистрировано в Москве в марте.