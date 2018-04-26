Ещё
Под Иркутском построят пять майнинговых комплексов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Иркутском построят пять майнинговых комплексов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Эстонская Minery Global и российская «Майнери.Ру» запустят к октябрю пять комплексов общей мощностью 55 МВт для майнинга криптовалют. Три комплекса расположатся в Братске, по одному — в Иркутске и Усть-Илимске.
Фото Happy Coin Club
Партнером по поставкам электроэнергии выступит «Братская электросетевая компания», сообщает "Интерфакс". Решение о размещение майнинговых комплексов в Иркутской области связано с наличием дешевой электроэнергии, которая генерируется на трех ГЭС "Иркутскэнерго" — Иркутской, Братской и Усть-Илимской. «Совокупные затраты на единицу мощности установленного оборудования составят всего $0,07 за 1 кВт.ч», — отмечают авторы проекта.
Компании занимаются получением разрешительной документации и разработкой программного обеспечения для управления майнинг-хостингом на базе ОС Linux. Строительство майнинговых фабрик начнут в мае, начало выпуска криптовалюты намечено на октябрь.
ООО «Майнери.Ру» зарегистрировано в Москве в марте.
Вести Экономика: последние новости
ЦБ оздоровит "Азиатско-Тихоокеанский банк" Главу Amazon встретили протестами в Германии Siemens может участвовать в конкурсе по ТЭС в Тамани
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»37
Россиян оставят без торговых центров172
Трамп унизил Макрона85
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США164
Самбурская унизила Летучую12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение