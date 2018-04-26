Кировская область опустилась в рейтинге по уровню развития ГЧП

За 2017 год Кировская область улучшила свои инвестиционные показатели, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать позиции. Если в прошлом году регион занимал в рейтинге 52 место с показателем 26,3%, то в этом году стал только 57 среди 85 субъектов с показателем 28,8%. Эти цифры подтверждают данные Кировстата, который сообщал о росте инвестиций в экономику области по итогам 2017 года. Он составил 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.