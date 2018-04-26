Кировская область опустилась в рейтинге по уровню развития ГЧП 

Кировская область снизила позицию в рейтинге «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации».
За 2017 год Кировская область улучшила свои инвестиционные показатели, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать позиции. Если в прошлом году регион занимал в рейтинге 52 место с показателем 26,3%, то в этом году стал только 57 среди 85 субъектов с показателем 28,8%. Эти цифры подтверждают данные Кировстата, который сообщал о росте инвестиций в экономику области по итогам 2017 года. Он составил 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Лидерами рейтинга стали сразу четыре региона: Санкт-Петербург, Москва, Самарская область и Московская области. У всех регионов равный показатель — 90%. В аутсайдерах — Калмыкия (9%), Северная Осетия и Ингушетия (10,2%).
Отметим, показатели рейтинга формируются на основе оценки развития институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, нормативно-правового обеспечения сферы и опыта продвижения проектов ГЧП. Итоги рейтинга используются правительством России при оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов.