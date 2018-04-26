Ветераны смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе «Аэроэкспресса» с 5 по 10 мая 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Аэроэкспресс» предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.
"В период с 5 по 10 мая в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания организует бесплатный проезд для ветеранов ВОВ, являющихся гражданами Российской Федерации, в вагонах бизнес-класса. В указанный период правом проезда без оплаты в бизнес-классе «Аэроэкспресс» можно воспользоваться на всех направлениях движения поездов", — сказали в пресс-службе.
Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.