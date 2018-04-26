Ветераны смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе «Аэроэкспресса» с 5 по 10 мая

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. «Аэроэкспресс» предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании. "В период с 5 по 10 мая в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания организует бесплатный проезд для ветеранов ВОВ, являющихся гражданами Российской Федерации , в вагонах бизнес-класса. В указанный период правом проезда без оплаты в бизнес-классе «Аэроэкспресс» можно воспользоваться на всех направлениях движения поездов", — сказали в пресс-службе. Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.