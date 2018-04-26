Ещё
Ветераны смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе «Аэроэкспресса» с 5 по 10 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветераны смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе «Аэроэкспресса» с 5 по 10 мая 

ТАСС 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Аэроэкспресс» предоставит ветеранам бесплатный проезд в бизнес-классе с 5 по 10 мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.
"В период с 5 по 10 мая в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания организует бесплатный проезд для ветеранов ВОВ, являющихся гражданами Российской Федерации, в вагонах бизнес-класса. В указанный период правом проезда без оплаты в бизнес-классе «Аэроэкспресс» можно воспользоваться на всех направлениях движения поездов", — сказали в пресс-службе.
Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус. В рамках акции сотрудники компании также вручат ветеранам памятные подарки.
ТАСС: последние новости
ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка Автоподход к Крымскому мосту со стороны Керчи готов на 93% СМИ: инвесторы попросили у минфина США разрешения на продажу облигаций структур "Русала"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США64
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель214
Глава МЧС ответил Михалкову233
Назван доход говорившей с Путиным звезды16
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»124
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение