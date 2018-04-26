Эксклюзив: процесс урегулирования на Корейском полуострове идет в соответствии с подходами, предложенными Китаем и РФ — российский эксперт

Александр Жебин. Москва , 26 апреля / Синьхуа / — Процессы урегулирования кризиса на Корейском полуострове фактически происходят в соответствии с дорожной картой и подходами, предложенными Китаем Россией , хотя конфликтующие стороны этого публично не признают. Об этом заявил в интервью Синьхуа руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока /ИДВ/ РАН

"Хотя непосредственно спорящие стороны не заявляли о поддержке российско-китайской дорожной карты урегулирования, каждая сторона утверждает, что именно их политика привела к положительным результатам, но на практике все пока происходит в соответствии с подходами, предложенными КНР и РФ", — заявил эксперт в интервью агентству Синьхуа.

Российско-китайская инициатива предусматривала, с одной стороны, замораживание ракетных и ядерных испытаний КНДР , а с другой — отказ от проведения и сокращение масштабов американо-южнокорейских совместных военных маневров, напомнил А. Жебин.

"Мы видим, что хотя КНДР официально не заявляла о поддержке российско-китайской дорожной карты, но по факту придерживается первого этапа этой дорожной карты. Американцы и южнокорейцы также перенесли начало своих совместных военно-морских маневров на период после окончания Олимпиады и скорректировали масштабы и направленность этих маневров. То есть первый этап дорожной карты можно считать фактически реализованным", — констатировал ученый.

"Второй этап предусматривал возобновление двусторонних контактов между участниками урегулирования. Мы видим, что такие контакты начались, — добавил А. Жебин. — Межкорейский саммит может состояться уже на этой неделе. Объявлено о возможности встречи Ким Чен Ына Дональда Трампа . Так что и второй этап дорожной карты фактически находится в стадии реализации".

Межкорейский саммит может существенно снизить напряженность на Корейском полуострове, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов . «Однако остается вопрос, насколько это тактическое потепление перерастет в стратегическое», — оговаривается он.

"Если на двух предстоящих саммитах будут достигнуты конкретные результаты, которые приведут к снижению военной угрозы на полуострове, определенной нормализации межкорейских и американо-северокорейских отношений, то есть все основания полагать, что можно будет перейти и к третьему этапу российско-китайского плана, а именно — к выработке нового механизма безопасности в Северо-Восточной Азии на многосторонней основе", — подчеркнул эксперт. —0—