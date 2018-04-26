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В Псковском районе продолжают искать пропавшую Наталью Цветкову
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В Псковском районе продолжают искать пропавшую Наталью Цветкову 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз ее видели 10 июня прошлого года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.
Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы — родинка.
Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н. А. Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
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