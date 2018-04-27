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В Ленинском районе до вечера отключили холодную воду
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В Ленинском районе до вечера отключили холодную воду 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители домов Ленинского района Саратова остались без холодной воды, коммунальщики обещают завершить работы по замене участков сети к 19.00 часов по местному времени, с последующим включением и подачей водоснабжения, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
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