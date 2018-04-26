Президент Ирана Х. Роухани осудил США за попытку выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий

Как сообщило иранское информационное агентство Тасним, выступая с речью на культурном мероприятии в северном иранском городе Тебризе , Х. Роухани заявил, что США и другим западным странам следует хорошо подумать, прежде чем они примут решение по вопросу выхода из соглашения, и вспомнить, как они сами выполняли соглашение и обязательства в течение прошедших двух лет.

Х. Роухани также отметил, что США постоянно вмешиваются в дела Среднего Востока путем давления и оккупации территорий, тщетно пытаясь захватить огромные нефтяные ресурсы и финансовые резервы стран Среднего Востока.