Президент Ирана Х. Роухани осудил США за попытку выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий 

Тегеран, 26 апреля /Синьхуа/ — Президент Ирана Хасан Роухани в среду осудил США за попытку выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/ и вмешательство в дела Среднего Востока.
Как сообщило иранское информационное агентство Тасним, выступая с речью на культурном мероприятии в северном иранском городе Тебризе, Х. Роухани заявил, что США и другим западным странам следует хорошо подумать, прежде чем они примут решение по вопросу выхода из соглашения, и вспомнить, как они сами выполняли соглашение и обязательства в течение прошедших двух лет.
Х. Роухани также отметил, что США постоянно вмешиваются в дела Среднего Востока путем давления и оккупации территорий, тщетно пытаясь захватить огромные нефтяные ресурсы и финансовые резервы стран Среднего Востока.
Как сообщили СМИ, на днях президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил свой настрой на выход из СВПД, заявив, что «это соглашение не следовало заключать».
Напомним, что в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников /США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия/ подписали СВПД. Согласно документу, Тегеран должен ограничить свою ядерную программу, а международное сообщество — снять с него санкции. Однако в январе текущего года Д. Трамп объявил, что «в последний раз» продлил режим снятия санкций с Ирана, определив 12 мая последним сроком для внесения корректив в соглашение и заявив, что США выйдут из сделки, если партнеры не станут работать над улучшением СВПД. В ответ на это Иран заявил, что в случае выхода западных стран из СВПД Иран может возобновить обогащение урана до уровня 20 процентов всего за четыре дня. —0—