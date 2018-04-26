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Самолет внепланово сел в Минеральных водах из-за курившего пассажира
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Самолет внепланово сел в Минеральных водах из-за курившего пассажира 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 26 апр — РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, внепланово сел в аэропорту Минеральных Вод из-за курившего в туалете пассажира, сообщает управление на транспорте МВД по СКФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские", — говорится в сообщении.
Как отмечается, прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате.
"Полицейские доставили жителя города Владикавказа в дежурную часть в аэропорту Минеральные Воды. В его отношении составлен административный протокол за совершение правонарушения по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», — добавили в МВД.
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