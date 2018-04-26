Самолет внепланово сел в Минеральных водах из-за курившего пассажира

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские", — говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате.