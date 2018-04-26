Строители готовятся к бетонированию опор моста через реку Кроуновка

В Уссурийском городском округе строители готовятся к бетонированию опор моста через реку Кроуновка в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Генеральный подрядчик работ — АО «Примавтодор», сообщает PRIMPRESS.