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Строители готовятся к бетонированию опор моста через реку Кроуновка
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Строители готовятся к бетонированию опор моста через реку Кроуновка 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийском городском округе строители готовятся к бетонированию опор моста через реку Кроуновка в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Генеральный подрядчик работ — АО «Примавтодор», сообщает PRIMPRESS.
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