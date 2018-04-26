В фокусе внимания Китая: навигационная система «Бэйдоу» помогает китайским крестьянам проводить пахотно-посевные работы

Иньчуань, 26 апреля / Синьхуа / — Спутниковая навигационная система «Бэйдоу» облегчила весенние пахотно-посевные работы для китайских фермеров.

В деревне Тавань Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая трактор, оснащенный посадочной машиной, медленно движется по полю, а несколько стоящих рядом крестьян заполняют посадочную машину рассадой. В кабине трактора никого нет, но на ее крыше установлены антенна и приемник.

"Антенна выполняет функцию глаз для этой беспилотной машины", — рассказал тракторист Ма Хайтао.

Трактор выезжает на обрабатываемое поле и продвигается точно по заданной траектории, отклонения не превышают трех сантиметров на километр.

Трактор-беспилотник принадлежит компании Yihe Agricultural Machinery Operation Service из города Учжун. Владелец компании Тань Чжэньлун за два года купил семь комплектов навигационного оборудования системы «Бэйдоу» для сельхозтехники.

"Импортная навигационная аппаратура стоит 200 тыс. юаней /около 31 683 долл. США /, а оборудование отечественной системы «Бэйдоу» — не более 70 тыс. юаней", — сказал он, добавив, что четыре комплекта аппаратуры, которые использовались для посадки деревьев и подсева пшеницы в августе прошлого года, показали себя очень хорошо и получили положительный отклик рынка.

Спутниковая навигационная система «Бэйдоу» позволяет трактору вести пахотно-посевные работы с высокой точностью, избегая ошибок при посадке. Он не только почти вдвое сокращает рабочую нагрузку фермеров, но и значительно повышает эффективность использования земли и повышает производительность, сообщил Тань Чжэньлун.

Крестьянин Янь Сюэ с удивлением и восхищением смотрит на беспилотный трактор. «Я много лет выращиваю овощи, но и представить себе не мог, что когда-нибудь увижу такую технологию. Я бы хотел опробовать ее в этом году», — сказал он.

Для того чтобы в полной мере задействовать возможности навигационной системы в сельскохозяйственных работах, Тань Чжэньлун совместил трактор-беспилотник с машиной для высадки рассады овощных культур.

По словам Чжао Цзюня, инженера из местного Центра распространения сельхозтехники, данное сочетание позволяет на 10 процентов увеличить выживаемость ростков, а овощи, которые впоследствии соберут крестьяне, будут одинакового размера и веса, что поможет стандартизировать сельхозпродукцию.

Развитие современного сельского хозяйства в Китае набирает обороты благодаря новым технологиям, таким как навигационная система «Бэйдоу». В ближайшем будущем в сельском хозяйстве появится еще больше передовых технологий, например, автоматическое внесение удобрений с воздуха. Это позволит крестьянам вступить в новую сельскохозяйственную эпоху, считает Чжао Цзюнь. -0-