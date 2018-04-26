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Пограничники Беларуси и РФ обсудили пропуск болельщиков в преддверии ЧМ-2018
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Пограничники Беларуси и РФ обсудили пропуск болельщиков в преддверии ЧМ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пограничные ведомства Беларуси и России обсудили в Гомеле обеспечение пограничной безопасности, гармонизацию нормативных актов, а также пропуск через государственную границу РФ участников и зрителей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета РБ.
Как поясняется в сообщении, 25 апреля в Гомеле состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. В частности, в его работе приняли участие представители ФСБ России во главе с первым заместителем директора — руководителем пограничной службы ФСБ РФ Владимиром Кулишовым, а также представители Государственного пограничного комитета Белоруссии во главе с его председателем Анатолием Лаппо.
"Участники мероприятия обсудили вопросы, среди которых обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов государств-участников договора о создании Союзного государства в области пограничной политики", — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, по ее данным, обсуждены «мероприятия, проводимые российской стороной, по подготовке к осуществлению пропуска через государственную границу Российской Федерации участников и зрителей чемпионата мира по футболу».
"Еще один важный вопрос взаимодействия пограничных служб двух стран, рассмотренный на коллегии, — вопрос совершенствования пограничной инфраструктуры и технической оснащенности подразделений границы", — говорится в сообщении.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В матче открытия турнира сыграют сборные России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».
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