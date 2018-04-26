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В «РН-Юганскнефтегаз» прошло апробацию новое оборудование
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В «РН-Юганскнефтегаз» прошло апробацию новое оборудование 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возможности нового оборудования позволяют сократить цикл бурения наклонно-направленных скважин на 15%, снизить капитальные затраты на 5% и увеличить коммерческую скорость на 1000 м*сут/ст. мес. С применением нового оборудования пробурены скважины на Малобалыкском, Приобском, Приразломном и Среднебалыкском месторождениях.
Комплекс позволяет проводить геофизические исследования скважин одновременно с бурением, в результате чего исключается отдельный этап окончательного каротажа в открытом стволе. Ранее процедура проводилась после достижения проектного забоя, также требовался дополнительный рейс для шаблонировки стенок скважины перед спуском обсадной колонны, на данные операции затрачивалось до 3-4 суток.
Геофизические данные, полученные в результате применения нового оборудования, более информативные и позволяют получить более точную информацию о структуре прилегающих к стволу скважины горных породах и параметрах пласта-коллектора.
В процессе ОПИ юганские нефтяники и представители фирмы-подрядчика усовершенствовали узлы комплекса, для стабилизации оборудования появились дополнительные лопасти, а для предупреждения износа конструкция усилена вставками из твердых сплавов.
Полностью российская сборка комплекса позволит Обществу выполнить производственную программу. Реализуется одна из ключевых задач по минимизации издержек, повышению эффективности нефтегазодобычи и импортозамещению. Полученные положительные результаты испытаний открывают возможности для тиражирования технологии в других дочерних обществах компании «Роснефть».
Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее предприятие в составе ПАО «НК „Роснефть“, ведёт работу на 34-х лицензионных участках. Накопленная добыча предприятия превышает 2,2 млрд тонн нефти.
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