Агитировать хэштегами: уральские профсоюзы пообещали вывести на Первомай 100 000 человек 

Всего в регионе на демонстрации должны выйти сто тысяч профсоюзников, каждый пятый из них будет представлять молодежь. Помимо Екатеринбурга, местами демонстраций должны стать Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Полевской, Новоуральск, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Невьянск и другие города. Отмечается, что всего в России пройдут 735 демонстраций и митингов, в них намерены участвовать 2,7 млн человек. Екатеринбург по числу ожидаемых участников уступает Москве, Краснодару, Самаре, Перми и нескольким другим городам.
Основным требованием ФНПР в этом году станет увеличение официального прожиточного минимума. При этом профсоюзники намерены агитировать за участие в демонстрациях при помощи постов в социальных сетях с хэштегами #1МАЯЯЗА, #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ, #ЯНАПЕРВОМАЙ, #ПЕРВОМАЙ.
«ФедералПресс» напоминает, что в Челябинске профсоюзы намерены вывести на демонстрацию около 10 тысяч человек. Праздник продолжится народным гулянием.